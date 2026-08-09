2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legforgalmasabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
Utazás

Vitézy Dávid exkluzív, országos forgalom-térképe jól mutatja, melyik autópályát kellene azonnal kibővíteni

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 10:34

Magyarország legforgalmasabb autópályáin már ma is napi több tízezer jármű fordul meg, a Budapest környéki úthálózat terhelése pedig messze kiemelkedik az ország többi részéhez képest. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter friss országos forgalmi térképe nemcsak a főváros közlekedési központi szerepét mutatja meg, hanem azt is, mely gyorsforgalmi utak bővítése vált a legégetőbb feladattá.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyarország közúti forgalmának jelentős része Budapestre és a fővárosi agglomerációra összpontosul – derül ki Vitézy Dávid országos forgalmi térképéből. Az adatok szerint az M0-s körgyűrű a legterheltebb útvonal, de az M1-es, az M5-ös, az M7-es és az M3-as autópályán is naponta több tízezer jármű halad át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Budapest-központúság nemcsak a vasút, hanem a közutak forgalmát is erősen meghatározza – írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A személy- és áruszállításban, valamint az utak zsúfoltságában egyaránt kiemelkednek a fővárost érintő útvonalak.

A közlekedési és beruházási miniszter által közzétett adatok szerint az M0-s körgyűrű napi átlagos forgalma meghaladja a 95 ezret. Ezt az M1-es autópálya követi naponta 68 ezer autóval, míg az M5-ösön mintegy 49 ezer jármű halad át. Az M7-es átlagos napi forgalma 38 ezer, az M3-asé 34 ezer, az M2-es Budapest és Vác közötti szakaszáé pedig 33 ezer körül alakul.

A fővárostól távolabbi útszakaszokon ennél jóval kisebb számokat mérnek. A Mezőkövesdet elkerülő főúton naponta körülbelül 4700, a Szedrest elkerülő úton 1600, az M30-as és Emőd közötti főútvonalon pedig valamivel több mint 1400 jármű közlekedik.

Budapest-központú a közlekedés

Vitézy szerint a számokból világosan látszik, hogy a magyar autóforgalom jelentős része Budapest vagy az agglomeráció felé tart. A főváros térségét ráadásul nemcsak a célforgalom, hanem az országon keresztülhaladó forgalom jelentős része is érinti.

Ahogy írta, Magyarország közúthálózata nemzetközi összehasonlításban is Európa egyik leginkább főváros-központú rendszere. Ennek történelmi okai vannak: az évszázadok alatt sugaras úthálózat alakult ki, miközben Budapest gazdasági súlya és az ország mérete miatt a magyar GDP jelentős része is a fővárosban összpontosul.

Vitézy ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közutak zsúfoltságát nem kizárólag új sávok építésével lehet mérsékelni. Ebben fontos szerepe lehet a korszerű és elérhető közösségi közlekedésnek, különösen a távolsági és az elővárosi vasút fejlesztésének.

A hamarosan induló Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében az országos hálózat megújítása mellett a budapesti agglomeráció elővárosi rendszerét is korszerűsítenék. A miniszter szerint ahol versenyképes vasút működik, ott kevesebb autós utazásra és kisebb autópálya-forgalomra lehet számítani. "A vasúti beruházások ezért nem az autósok ellen, hanem a teljes közlekedési rendszer javára szolgálnak" - írja.

Itt a bejelentés, 3500 milliárdból újul meg a hazai vasúthálózat: ilyen még nem volt Magyarországon
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a bejelentés, 3500 milliárdból újul meg a hazai vasúthálózat: ilyen még nem volt Magyarországon
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása, világos, a magyar emberek érdekeit szolgáló program indul.

A térkép a szükséges közúti fejlesztéseket is kirajzolja

Bár Vitézy Dávid posztja elsősorban a főváros-központúságra és a közösségi közlekedés szerepére helyezi a hangsúlyt, az országos térkép azonban az infrastruktúra-fejlesztés másik oldalát is megmutatja. Az adatok alapján jól látható, mely autópályák terhelése nőtt akkorára, hogy a vasúti alternatívák fejlesztése mellett a közúti kapacitások bővítése sem kerülhető el.

Az M1-es autópálya napi 68 ezres forgalma például alátámasztja, miért vált szükségessé az ország egyik legfontosabb gyorsforgalmi útvonalának már folyamatban lévő korszerűsítése. Az M1-es pályáját Budapest és a Concó pihenő között mintegy 80 kilométer hosszan hatsávossá bővítik. A beruházás során 72 hidat és felüljárót is át kell építeni vagy újjá kell építeni, mivel a szélesebb pálya már nem férne el a jelenlegi műtárgyak alatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A fejlesztés részeként intelligens leállósávokat is kialakítanak, amelyek szükség esetén megnyithatók a forgalom előtt. A munkálatok 2025. szeptember 1-jén kezdődtek az M0-s és Bicske közötti szakaszon. A 24 kilométeres első ütem várhatóan 2028 augusztusának végére, a Bicske és a Concó pihenő közötti második szakasz pedig 2029 augusztusára készülhet el. A Győr felé vezető folytatás 2029 után valósulhat meg. A teljes projekt becsült értéke mintegy 800 milliárd forint, amivel az elmúlt évszázad egyik legnagyobb magyarországi autópálya-beruházásának számít.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nemrég a felújítás miatti hosszú lezárásokból és a felújítások kezdete óta történt balesetekről komoly vita alakult ki Vitézy Dávid miniszter és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Miközben a tárcavezető úgy véli, hogy a kormány korábban a kivitelező anyagi érdekeit szem előtt tartva engedélyezte a rendkívül hosszú, akár 40 kilométeres tereléseket, a társaság azzal védekezik, hogy a szigorú állami felügyelet mellett zajló rekonstrukció éppen a balesetmegelőzést szolgálja, a halálos szerencsétlenségek pedig nem a munkaterületeken történtek.

Elszabadultak az indulatok: Vitézy Dávid keményen kiosztotta az autópályafenntartót a döbbenetes lezárások miatt
EZ IS ÉRDEKELHET
Elszabadultak az indulatok: Vitézy Dávid keményen kiosztotta az autópályafenntartót a döbbenetes lezárások miatt
Komoly vita alakult ki Vitézy Dávid miniszter és az MKIF között az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti lezárások ügyében.

Az M7-es bővítését sem lehetne tovább halogatni

Miközben az M1-es korszerűsítése már folyamatban van, a térkép alapján az M7-es lehet a következő olyan autópálya, amelynek fejlesztése sürgetővé vált. Az útvonalon éves átlagban naponta 38 ezer jármű közlekedik, a nyári hétvégéken azonban ennél jóval nagyobb terheléssel kell megbirkóznia.

A Pénzcentrum is rendszeresen beszámol arról, hogy a nyaralók rohama idején hosszú torlódások alakulnak ki a Budapest és a Balaton közötti szakaszon, sőt időnként alternatív útvonalat is ajánlunk a végtelen dugók kikerülésére. A nyári hétvégéken már egy kisebb baleset vagy koccanás is elegendő ahhoz, hogy a menetidő akár a kétszeresére emelkedjen a Balaton, vagy éppen Horvátország felé. Az éves átlagos forgalom ezért nem mutatja meg teljesen az autópályára nehezedő szezonális terhelést.

Mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra és vissza? Ebben az időszakban garantáltan nincs dugó
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra és vissza? Ebben az időszakban garantáltan nincs dugó
Június utolsó hétvégéjén péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el martonvásári mérőpontnál

Az M7-es fejlesztése már korábban is napirenden volt. Az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium tavaly októberben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tervek az engedélyezési szakaszban járnak, ezt pedig a kiviteli tervek elkészítése követheti.

A korábbi ütemezés alapján a főpályán 2027. szeptember 1-jén kezdődhetnének meg a munkálatok. Az M0-s és Szabadbattyán között irányonként három forgalmi sávot, valamint egy-egy, szükség esetén megnyitható intelligens leállósávot alakítanának ki. Szabadbattyán és Balatonvilágos között a kétszer két sáv mellett szintén létrejönne egy-egy forgalom előtt megnyitható üzemi sáv. A fejlesztés az M0-s és Balatonvilágos közötti teljes szakaszt érintené. A kormányváltás óta azonban egyelőre bizonytalan a beruházás sorsa. 

Annyi bizonyos, hogy a nyári időszakban a hatalmas áthaladó forgalom miatt egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé nincsenek előre tervezett burkolatmegújítási munkálatok. Ezt az MKIF évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen.

A mellék- és főutak állapota is súlyos probléma

A gyorsforgalmi utak kapacitásának növelése mellett a meglévő közúthálózat felújítása sem halogatható. A Pénzcentrum korábban arról is írt, hogy a több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.

A legfrissebb adatok szerint a 32 ezer kilométeres országos közúthálózat fele rossz vagy nagyon rossz minősítésű. Különösen a mellékutak állapota válságos, ezek döntő többségén ugyanis már tizenöt éve nem végeztek érdemi javítási munkálatokat. A főutak helyzete sem sokkal kedvezőbb, ráadásul az állagromlás üteme egyre gyorsul. 

A Magyar Közút üzemeltetésre szánt állami forrásainak reálértéke az elmúlt években nagyjából a harmadával csökkent, a 2022-es választás után pedig a felújítási keretek is szinte teljesen elapadtak. Vitézy Dávid közlése szerint idén mintegy 570 kilométernyi mellékutat érintő teljes körű felújítás indult, a munkálatok közel fele pedig már befejeződött.

Rendkívüli helyzet a magyar utakon: kiderült, miért rohad a hazai úthálózat fele évtizedek óta
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli helyzet a magyar utakon: kiderült, miért rohad a hazai úthálózat fele évtizedek óta
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #vasút #autópálya #beruházás #m7 #agglomeráció #m1 #m1-es autópálya #m7-es #m7-es autópálya #vitézy dávid #magyar közút

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
5 órája
Nocsak, oda miért nem akar inkább villamost mégtöbb autó helyett? Amúgy Budapesten egész évben minden hétköznapon elesik az egész város közlekedése a lezárások, gigadugók miatt aminek fő oka hogy a '80-as évek úthálózatán vergődik az azóta minimum megtízszereződött autópark, mégis csak egyre újabb autómágnes lakóparkok és iroda-falanszterek épülnek miközben az út- és parkoló-hálózatot szándékosan elsorvasztják. Ez "kicsit" nagyobb, több ember életét megkeserítő probléma mint pár nyári hétvége a Balaton felé, amerre egyébként vannak elkerülési lehetőségek is, csak a fogalmatlanok állnak be a dugóba az autópályán és még fizetnek is érte.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
6 napja
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
4
1 hete
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
5
6 napja
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak