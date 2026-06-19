Egy új törvényjavaslat felhatalmazza Kapitány István minisztert arra, hogy piaci turbulenciák esetén rendeleti úton bármikor újraindítsa a benzinárstopot.
Elszabadultak az indulatok: Vitézy Dávid keményen kiosztotta az autópályafenntartót a döbbenetes lezárások miatt
Komoly vita alakult ki Vitézy Dávid miniszter és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) között az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti lezárások ügyében. Miközben a tárcavezető úgy véli, hogy a kormány korábban a kivitelező anyagi érdekeit szem előtt tartva engedélyezte a rendkívül hosszú, akár 40 kilométeres tereléseket, a társaság azzal védekezik, hogy a szigorú állami felügyelet mellett zajló rekonstrukció éppen a balesetmegelőzést szolgálja, a múlt heti halálos szerencsétlenségek pedig nem a munkaterületeken történtek.
Az MKIF közleményben reagált Vitézy Dávid bírálataira, hangsúlyozva, hogy a múlt heti halálos autópálya-balesetek egyike sem az M1-es bővítés alatt álló szakaszain történt. A társaság leszögezte, hogy a forgalomterelések szigorú állami ellenőrzés mellett zajlanak, és kizárólag a hivatalosan jóváhagyott műszaki terveknek megfelelően alakítják ki azokat.
Vitézy Dávid miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón élesen bírálta a jelenlegi gyakorlatot. Kifejtette, hogy a korábbi szabályozás értelmében legfeljebb 8 kilométeres szakaszokat lehetett egyszerre lezárni, ám ezt a korlátozást az előző kormány a koncessziós nyertes javára feloldotta.
Ennek következményeként jöhettek létre a mostani, közel 40 kilométeres egybefüggő terelések. A tárcavezető szerint ez a megoldás kizárólag a kivitelező költségeit csökkenti, vagyis a közérdek helyett egyértelműen a magáncég érdekeit szolgálja. Hozzátette, hogy bár a felbontott útszakaszokat fizikailag nem lehet mindenhol azonnal helyreállítani, a kormány igyekszik rendezni a helyzetet a lehetséges szakaszokon.
A vádakra reagálva az MKIF jelezte, hogy a sávelhúzásokat és a munkálatokat kizárólag egy előre elfogadott, a terelések minden paraméterét rögzítő éves program alapján végezhetik, amelyet egy állami többségű tervzsűri hagy jóvá. A vállalat kiemelte, hogy a hosszú tereléseket a nemzetközi tapasztalatokra és a széles körű szakmai egyetértésre alapozva, éppen a baleseti gócpontok felszámolása érdekében vezették be. Állításuk szerint a rendőrségi statisztikák is azt igazolják, hogy a kérdéses szakaszokon csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Emellett a jelentős teherforgalomra tekintettel a jogszabályban előírtnál szélesebb sávokat biztosítanak az autósoknak.
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Csörgő László vezetéstechnikai oktató ugyanakkor másként látja a helyzetet. Arra hívta fel a figyelmet, hogy minél hosszabb egy terelés, annál nagyobb a ráfutásos balesetek kockázata. A szakember szerint a monoton, lassú haladás miatt a sofőrök figyelme könnyebben lankad, és vezetés közben gyakran a telefonjukat kezdik el használni, ami könnyen ahhoz vezethet, hogy belerohannak az előttük hirtelen feltorlódó kocsisorba.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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