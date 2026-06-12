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Súlyos baleset az M1-esen: nyolcan meghaltak, teljes az útzár
Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében; a jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
A rendőrök a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a pályaszakaszt, a forgalmat elterelik.
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