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Ma még élvezhetjük az enyhébb időjárást: jövő héten ismét hőség tarolja le Magyarországot, esőre kevés a remény

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 08:34

Vasárnap még néhány fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, de a lehűlés nem tart sokáig. A HungaroMet előrejelzése szerint a jövő hét első felében ismét erősödik a kánikula, kedden az Alföldön akár 37-38 fokot is mérhetnek, miközben továbbra sem érkezik számottevő csapadék.

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Vasárnap délelőtt többnyire derült, napos és száraz idő várható. Az északkeleti szél a Tiszántúlon időnként megélénkülhet, az ország többi részén azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Éjszaka is derült, csapadékmentes idő várható. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, a Homokhátságon és az északi völgyekben azonban ennél is hűvösebb lehet.

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A magas napi középhőmérséklet miatt továbbra is figyelmeztetés van érvényben: vasárnap elsősorban a déli és délkeleti országrészben haladhatja meg a napi átlaghőmérséklet a 25 Celsius-fokot, de kisebb körzetekben a Dunántúlon is előfordulhatnak ehhez közeli értékek. Hétfőtől azonban ismét szinte az egész országra kiadják a riasztást:

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet

A HungaroMet szerint a mostani forróságot tovább fokozza, hogy a talajból rendkívüli mértékben hiányzik a nedvesség. A víz normál esetben mérsékli a felmelegedést, most azonban a kiszáradt talaj miatt a levegő napközben gyorsabban és erősebben felhevül. Ez nemcsak a hőérzetet rontja, hanem a mezőgazdaságot is súlyosan érinti: a kapásnövények sok helyen már a kiszáradás jeleit mutatják.

Az átmeneti enyhülést követően hétfőtől ismét délnyugatira fordul a légáramlás, ami újabb felmelegedést hoz. A jövő hét első két napján ismét országszerte forró idő várható, a hőség kedden tetőzik, amikor az Alföldön 37-38 fokos maximumok is előfordulhatnak.

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A meteorológusok ugyanakkor arra számítanak, hogy ez a hőhullám már nem lesz olyan szélsőséges, mint az előző. Kedden egy gyenge hidegfront érkezik, amely megállítja a további melegedést, és a hét közepére néhány fokos enyhülést hoz. Jelentős, országos csapadékra azonban továbbra sem lehet számítani, így az aszály várhatóan a következő napokban is fennmarad.
Címlapkép: Getty Images
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