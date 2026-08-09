MÁV késési biztosítás 2026: így működik a bérlet- és vonatjegy visszaváltás, ezekben az esetekben jár a visszatérítés késés esetén

A nyári hőség beköszöntével menetrend szerint érkeznek a késések a hazai vasúthálózaton. Legyen szó a rendkívüli időjárási körülményekről, a pályák vagy a járműállomány állapotáról, egy váratlan MÁV késés bármikor romba döntheti az utazási terveinket. Ilyenkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy mikor és hogyan igényelhető a MÁV késési biztosítás: a vonatjegy visszaváltás és a MÁV bérlet visszatérítés.

Egy lekésett csatlakozás, egy elmaradó program vagy egy órákkal későbbre csúszó hazaút gyorsan pénzkérdéssé is válhat, ha a vonat nem a menetrend szerint közlekedik. Ilyenkor sokan kapásból a vonatjegy visszaváltásra gondolnak, pedig MÁV késés vagy fennakadás esetén többféle ügyintézési szituációval is szembesülhetünk. ezért végigvesszük, mikor beszélünk indulás előtti jegyvisszaváltásról, mikor kérhető MÁV visszatérítés szolgáltatói hiba miatt, hogyan működik a MÁV késési biztosítás 2026-ban, és mit jelent mindez egy útra szóló jegynél, bérletnél vagy napijegynél.

MÁV jegy visszatérítés vagy visszaváltás: mi a különbség?

Amikor késik vagy kimarad egy vonat, az első kérdés általában az, hogy vissza lehet-e kapni a jegy árát. Ilyenkor viszont nem mindegy, milyen helyzetről van szó, mert más szabály vonatkozik arra, ha valaki még indulás előtt mond le az útról, és más arra, ha a vasút hibája miatt borul az utazás.

A gyakorlatban három esetet érdemes különválasztani:

Vonatjegy visszaváltás: amikor az utas még az utazás megkezdése előtt dönt úgy, hogy nem használja fel a jegyét.

amikor az utas még az utazás megkezdése előtt dönt úgy, hogy nem használja fel a jegyét. Szolgáltatói hiba miatti MÁV jegy visszatérítés: amikor a járat kimaradása vagy késése miatt az utazás nem az eredeti terv szerint vagy egyáltalán nem valósul meg.

amikor a járat kimaradása vagy késése miatt az utazás nem az eredeti terv szerint vagy egyáltalán nem valósul meg. MÁV késési biztosítás: amikor az utas elutazik, de a vonat késve érkezik meg, ezért a jegy vagy bérlet típusa alapján kompenzáció járhat.

Először tehát azt kell eldönteni, hogy melyik helyzettel állunk szemben, mert a MÁV jegy visszatérítés késés esetén is csak akkor intézhető jól, ha nem keverjük össze a visszaváltást, a szolgáltatói hiba miatti visszatérítést és a késési biztosítást.

Vonatjegy visszaváltás indulás előtt: mikor kaphatjuk vissza a jegy árát?

Akkor beszélhetünk vonatjegy visszaváltásról, ha valaki még indulás előtt úgy dönt, nem használja fel a megvásárolt jegyét. Ez nem késés utáni kompenzáció, hanem az utazásról való önkéntes lemondás.

Ilyenkor a legfontosabb feltétel az időzítés. Pénztárban vagy automatából vásárolt jegynél a visszaváltás a jegy érvényességének kezdete előtt bármely vasútállomási jegypénztárban intézhető. Ha az érvényesség már elkezdődött, akkor csak a kiindulási állomáson lehet kérni a visszaváltást, és csak akkor, ha az utas még nem kezdte meg az utazást.

Online vagy appos MÁV jegy esetében a visszaváltást az elektronikus felületen kell elindítani, még a jegy érvényességének kezdete előtt. A Vármegye24 és Magyarország24 napijegyeket, valamint a vármegye- és országbérleteket szintén csak eddig az időpontig lehet visszaváltani.

Aki önként váltja vissza a jegyét, annak számolnia kell azzal, hogy nem feltétlenül a teljes összeget kapja vissza. A MÁV ilyenkor kezelési költséget vonhat le, amelynek mértéke attól függ, hol és milyen módon történt a vásárlás.

Hol és hogyan intézhető a vonatjegy visszaváltása?

A visszaváltás módja attól függ, hol vettük meg a jegyet. Papír alapú, pénztárban vagy automatából vásárolt jegynél a jegypénztárt kell keresni, online vagy MÁV appos vásárlásnál pedig az elektronikus felületen érdemes kezdeni.

Pénztárban vásárolt jegynél a visszaváltást is jegypénztárban lehet intézni az eredeti jegy bemutatásával és leadásával.

a visszaváltást is jegypénztárban lehet intézni az eredeti jegy bemutatásával és leadásával. Automatából vásárolt jegynél szintén jegypénztárban lehet intézni a visszaváltást, ezért itt is fontos, hogy a papírjegy meglegyen.

szintén jegypénztárban lehet intézni a visszaváltást, ezért itt is fontos, hogy a papírjegy meglegyen. Online vásárolt jegynél bejelentkezett felhasználóként a MÁV online felületén, a korábbi vásárlások között lehet kiválasztani az érintett jegyet.

a MÁV online felületén, a korábbi vásárlások között lehet kiválasztani az érintett jegyet. MÁV appos jegynél az alkalmazásba belépve, az adott jegy melletti menüből indítható a visszaváltás.

az alkalmazásba belépve, az adott jegy melletti menüből indítható a visszaváltás. Nem regisztrált felhasználóként vásárolt online jegynél e-mailben vagy telefonon kell jelezni a visszaváltási igényt, még a jegy érvényességének kezdete előtt.

A visszaváltásra kijelölt jegyet ezután már nem lehet utazásra használni. Online vásárlásnál a visszajáró összeget nem készpénzben fizetik ki, hanem a vásárláskor használt bankkártyához tartozó számlára utalják vissza.

MÁV visszatérítés szolgáltatói hiba miatt

Szolgáltatói hiba miatti MÁV visszatérítés akkor kérhető, ha az utas nem egyszerűen meggondolja magát, hanem a járat késése, kimaradása vagy más vasúti ok miatt nem tud az eredeti terv szerint utazni. Ez már nem önkéntes vonatjegy visszaváltás, mert ilyenkor nem az utas döntése miatt marad el az utazás.

A különbség azért lényeges, mert önkéntes visszaváltásnál kezelési költséget vonhatnak le, szolgáltatói hiba esetén viszont a jegy árát kezelési költség nélkül téríthetik vissza. Ehhez az kell, hogy az utas a késés, kimaradás vagy más vasúti ok miatt mondjon le az utazásról, és ezt igazolni is tudja.

Gyakorlati teendők MÁV visszatérítés esetén

Szolgáltatói hiba esetén már a helyszínen érdemes igazolást kérni arról, hogy a terv szerinti utazás vasúti ok miatt ütközött akadályba. Ezt vonaton a jegyvizsgálónál, állomáson pedig az ügyeletes munkatársnál, de akár online űrlap kitöltésével is lehet kérni.

A MÁV jegy visszatérítés iránti kérelmet ezután a MÁV ügyfélszolgálati elérhetőségein lehet benyújtani, személyesen pedig a jegypénztárban lehet jelezni az igényt. Csatolni kell a vasúti okról kapott igazolást, valamint a jegyet vagy online vásárlásnál a beazonosításhoz szükséges adatokat. Mivel a szolgáltatói hiba miatti visszatérítés központi elbírálás után történik, ilyenkor nem számíthatunk a jegyár azonnali visszafizetésére.

MÁV késési biztosítás 2026: mikor jár kompenzáció késés után?

A MÁV késési biztosítás arra az esetre vonatkozik, amikor az utas elutazik ugyan, de a járata késve érkezik meg a célállomásra. Ez tehát nem ugyanaz, mint az indulás előtti vonatjegy visszaváltás, és nem is az a helyzet, amikor valaki szolgáltatói hiba miatt nem tud utazni.

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Belföldi helyközi járatoknál akkor jár kompenzáció, ha a vonat legalább 20 perc késéssel érkezik meg a célállomásra. Egy adott útra szóló jegynél ez pénzvisszatérítést, bérletnél vagy napijegynél pedig jóváírást jelenthet. A kompenzáció csak akkor érvényesíthető, ha a jegy vagy bérlet árát korábban nem térítették vissza, vagyis ugyanarra az utazásra nem lehet egyszerre visszatérítést és késési biztosítás szerinti kompenzációt is kérni.

Egy útra szóló MÁV jegy visszatérítés késés esetén

Ha egy adott járatra szóló jeggyel utazunk, és a vonat legalább 20 perc késéssel érkezik meg a célállomásra, a jegyár 50 százaléka jár vissza késési biztosításként. Ez akkor érvényesíthető, ha az utas valóban elutazott, és a jegy árát korábban nem térítették vissza.

Online felületen vagy applikációban vásárolt jegynél a késési biztosítás kifizetése automatikusan történik. Ha az adott járat késése alapján jár a kompenzáció, az igényt nem kell külön rögzíteni. Az online jegyek késési biztosítási adatait a Korábbi vásárlások menüpontban lehet ellenőrizni.

Más a helyzet, ha a jegyet jegypénztárban, vonaton vagy jegykiadó automatából vettük. Ezeknél a késési biztosítási igényt a MÁV online felületén lehet bejelenteni, akár regisztrált felhasználóként, akár vendégként. A folyamat során a jegy adatai mellett a kifizetéshez szükséges adatokat is meg kell adni.

Létezik MÁV bérlet visszatérítés, ha késik a vonat?

Bérletnél és napijegynél nem klasszikus pénzvisszafizetésről van szó. Országbérlet, vármegyebérlet, Vármegye24 vagy Magyarország24 napijegy esetén a MÁV késési biztosítás 10 százalékos jóváírást adhat, amelyet a következő, azonos típusú termék vásárlásakor lehet felhasználni. A MÁV bérlet visszatérítés ebben az esetben inkább kuponos kedvezményt jelent, nem bankszámlára érkező visszautalást.

Bérletnél és napijegynél nem minden késés után jár külön pénz. A jóváírás attól függ, hogy az adott bérlet vagy napijegy érvényességi ideje alatt összegyűlik-e a szükséges számú, legalább 20 perces késés:

Vármegye24 és Magyarország24 napijegynél legalább egy, 20 percet elérő késés után jár a jóváírás. Ennek mértéke a napijegy árának 10 százaléka, amelyet a következő azonos típusú napijegy vásárlásánál lehet felhasználni.

legalább egy, 20 percet elérő késés után jár a jóváírás. Ennek mértéke a napijegy árának 10 százaléka, amelyet a következő azonos típusú napijegy vásárlásánál lehet felhasználni. Vármegyebérletnél és országbérletnél legalább öt, 20 percet elérő késés szükséges az adott bérlet érvényességi ideje alatt. Ha ez teljesül, a jóváírás a bérlet árának 10 százaléka.

A teendő attól függ, hogy a bérlet vagy napijegy digitálisan kezelhető-e. Online vagy appos használatnál az utazáskor a MÁV+ appban ki kell választani azt a járatot, amellyel ténylegesen utazunk. Ha a járat legalább 20 percet késik, ezt a rendszer rögzíti a bérlethez vagy napijegyhez. Amikor összegyűlik a szükséges számú késés, az utas elektronikus kupont kap, amelyet a következő azonos típusú bérlet vagy napijegy vásárlásakor használhat fel.

Papír alapú bérletnél vagy napijegynél nem az app gyűjti a késéseket. Ilyenkor minden érintett utazásnál késésigazolást kell kérni, és meg kell őrizni az eredeti bérletet vagy napijegyet is. A jóváírást a következő azonos típusú termék vásárlásakor lehet érvényesíteni a jegypénztárban, az igazolások bemutatásával.

EZ IS ÉRDEKELHET Döbbenetes: már félmilliárd forintot fizetett vissza a MÁV az utasainak a késések miatt A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.

Mikor jár átalánykártérítés?

Létezik egy kevesek által ismert kategóriája is a MÁV késés esetén igényelhető visszatérítéseknek, ez az átalánykártérítés. Ez feláras, helyjegyes belföldi vonatok késésénél kérhető, ha az utas érvényes menetjeggyel és helyjeggyel utazott. A kártérítés mértéke 30–119 perces késésnél 25 százalék, 120 percet elérő vagy meghaladó késésnél 50 százalék. Ha az így kiszámolt összeg nem haladja meg az 1000 forintot, azt önmagában nem fizetik ki, de több kisebb igény összevonható.

A pénztárban vagy automatából vásárolt jeggyel 14 napon belül bármelyik állomási pénztárban kérhető az átalánykártérítés. Elektronikus jegynél, vagy ha a 14 napos pénztári határidő már letelt, az igényt a MÁV ügyfélszolgálati elérhetőségein kell benyújtani. Ilyenkor meg kell adni a jegy beazonosításához szükséges adatokat, elektronikus jegynél csatolni kell a PDF-jegyet vagy meg kell adni a vásárlási adatokat, a kifizetéshez pedig bankszámlaszámra vagy postacímre is szükség lesz.

Mire figyeljünk utazás és vonatjegy visszaváltás előtt?

Bár hajlamosak vagyunk mindegyikre jegyvisszaváltásként gondolni, MÁV késés esetén többféle helyzettel is szembesülhetünk. A legfontosabb tehát, hogy ne utólag próbáljuk kitalálni, milyen igényt kellett volna indítani.

A legtöbb esetben akkor járunk a legjobban, ha kezdettől fogva aszerint intézkedünk, hogy a jegy vagy bérlet kapcsolódik-e online felülethez vagy applikációhoz. Ha tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel, a visszatérítéshez, jóváíráshoz vagy kártérítéshez szükséges jegyeket, dokumentumokat és igazolásokat is könnyebben be tudjuk szerezni és meg tudjuk őrizni.