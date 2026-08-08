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Nem sokáig örülhetünk az enyhülésnek: hamarosan visszatér a pokoli hőség
Utazás

Nem sokáig örülhetünk az enyhülésnek: hamarosan visszatér a pokoli hőség

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 09:32

A pénteki lehűlés után továbbra is kellemesebb idő várható a hétvégén, a csúcshőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között alakul. Az enyhülés azonban csak átmeneti: vasárnaptól ismét emelkedik a hőmérséklet, hétfőn pedig az ország nagy részén újra 35 fok fölötti kánikulára kell készülni.

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A HungaroMet előrejelzése alapján szombaton a Dunántúlról kelet felé vonuló felhőzet fokozatosan felszakadozik, így délutánra ezeken a területeken is egyre több napsütés várható. Az ország többi részén eleve napos idő lesz, csupán kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra ma már alig kell számítani, legfeljebb a nap első felében délnyugaton fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy egy-egy zivatar.

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Az északi, északkeleti szél nagyobb területen megélénkül, keleten és északkeleten helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, estére pedig 17 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka derült, száraz idő várható. A Dunántúlon az esti órákban fokozatosan mérséklődik a szél, míg a Dunától keletre éjfélig még élénk lökések kísérhetik a keleties irányba forduló légmozgást. Hajnalra ott is csendesedik a szél, a minimumok pedig általában 14 és 20 fok között alakulnak.

Vasárnap ismét zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt marad, miközben a délutáni órákban már 30 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az enyhülés azonban csak átmeneti lesz. A jelenlegi előrejelzések szerint hétfőtől ismét erősödik a kánikula, az ország nagy részén 33 és 38 fok közötti maximumokra lehet számítani. 

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Címlapkép: Getty Images
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