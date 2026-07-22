Itt a bejelentés, 3500 milliárdból újul meg a hazai vasúthálózat: ilyen még nem volt Magyarországon

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása, világos, a magyar emberek érdekeit szolgáló program indul, amelyre a jelenlegi munkaterv alapján 2035-ig 3550 milliárd forintot lehet felhasználni - ismertette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán sajtótájékoztatón a budapesti Rákospalota-Újpest vasútállomáson.

A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a fővárosi Rákospalota-Újpest vasútállomáson tartott tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa országaiban mindenhol egyre nagyobb teret kap a kötöttpályás közlekedés, és az uniós fejlesztéseknél is kiemelt a szerepe. A vasútnak egyszerre kellene jelentenie gyors, biztonságos környezet- és klímabarát alternatívát a közúti közlekedéssel szemben, vagy amellett. Magyarországon nem az utasok hiányoznak, sőt egyre növekvő igény van a mobilitás ezen formájára, ezért alkalmassá kell tenni a vasutat ezeknek az egyre növekvő társadalmi igényeknek a kielégítésére.

Ezért összesen 3550 milliárd forintot fordítana vasútfejlesztésre 2035-ig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében felére csökkentenék a vasúti járművek átlagéletkorát, korszerűsítenék a pályaudvarokat, a fővonalakon pedig legalább 100 kilométer per órás átlagsebességet érnének el. A programot uniós támogatásokból, európai beruházási hitelből és koncessziós konstrukciók segítségével finanszíroznák.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv összesen hat kiemelt célkitűzést határoz meg. Versenyképes vasúti eljutást biztosítanának valamennyi megyeszékhelyre, vidéken pedig megbízhatóbb regionális hálózatot alakítanának ki. Külön hangsúlyt kapna a nagyvárosok elővárosi közlekedése, hogy a vasút vonzóbb alternatívát jelentsen a naponta ingázóknak.

A program Budapesttel együttműködésben fejlesztené a fővárosi és elővárosi közlekedést. Emellett a közutak tehermentesítése érdekében a jelenleginél több kamionforgalmat terelnének át a vasútra. A hatodik cél a magyar vasút szorosabb bekapcsolása a nemzetközi hálózatba. Ehhez kapcsolódna a repülőtéri vasút előkészítése is, amely közvetlenebb kapcsolatot teremthetne a légiközlekedés és az országos vasúthálózat között.

Tíz éven belül megfiatalítanák a vasúti járműparkot

A sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri is hangsúlyozta, hogy a magyar vasút és a HÉV-járműpark több évtizedes lemaradással küzd. A MÁV és a HÉV szerelvényeinek átlagéletkora jelenleg 43 év, a nem InterCity minőségű személykocsiké pedig már az 50 évet is eléri. Az elöregedett járműállomány nemcsak a menetidőre és a szolgáltatások megbízhatóságára, hanem az utazás kényelmére is hatással van.

Az adatok szerint a vasúti ülőhelyek 46 százalékánál sem klímaberendezés, sem más légjavító rendszer nem működik. A járművek mindössze 32 százalékán található modern, zárt rendszerű mellékhelyiség, 73 százalékukban pedig nincs utastájékoztató képernyő. A hozzáférhetőség területén is komoly az elmaradás: a vasúti férőhelyeknek csupán körülbelül a harmada akadálymentesített. A vasútfejlesztési terv egyik legfontosabb vállalása ezért a járműállomány korszerűsítése. A tervek szerint tíz éven belül a felére csökkentenék a vasúti kocsik és mozdonyok jelenlegi, 40-50 éves átlagéletkorát.

A program a vasúti pályák fejlesztésére is kiterjed. A fővonalakat olyan állapotba hoznák, hogy azokon 160-200 kilométer per órás sebességgel is közlekedhessenek a vonatok. A cél az autópályás közlekedéssel is versenyképes menetidő elérése: állomástól állomásig mérve legalább 100 kilométer per órás átlagsebességet biztosítanának. A fejlesztések a pályaudvarokat is érintenék, emellett országos vasútvillamosítási programot indítanának. Ennek eredményeként 50 százalékra emelnék a zéró kibocsátású vasúti szolgáltatások arányát.

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Több forrásból áll össze a 3550 milliárd forintos keret

A program teljes tervezett értéke 3550 milliárd forint. A finanszírozás legnagyobb részét, 1100 milliárd forintot kohéziós forrásokból biztosítanák, ezt további 700 milliárd forintnyi helyreállítási, vagyis RRF-forrás egészítené ki. Az Európai Beruházási Bank hiteléből 400 milliárd forintot fordítanának a fejlesztésekre, koncessziós konstrukcióban pedig szintén 400 milliárd forint értékű beruházást valósítanának meg.

A program a következő európai uniós költségvetési időszakra is előretekint. Már 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás született a 2028 és 2034 közötti új uniós programozási ciklushoz kapcsolódó projektek elindítására.

A minisztérium szerint a több lábon álló finanszírozási konstrukció és a tervezett beruházások megvalósítása történelmi léptékű korszerűsítést hozhat a magyar vasúton. A fejlesztési program végső célja, hogy 2035-re gyorsabb, megbízhatóbb, kényelmesebb és a közúti közlekedéssel is versenyképes vasúti hálózat jöjjön létre Magyarországon.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás