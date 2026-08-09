Elképesztő, mi történt éjszaka a kiszáradt Duna medrében: durva vitát váltott ki egy Margit híd alatti buli

A Duna rekordalacsony budapesti vízállása már nemcsak aggodalmat kelt, hanem spontán buliknak is helyet ad. A Margit híd középső pillérénél kiszáradt mederben szombat éjjel partit rendeztek, az erről készült videó pedig heves vitát váltott ki a közösségi médiában - tudósított az euronews.

Zsebők Zsanett fotós osztotta meg a felvételt a szombat esti, spontán szerveződő buliról, amelyet a Margit híd alatti, száraz mederszakaszon tartottak. A videó egyből kommentlavinát indított el. Egyesek szerint egy ilyen váratlan összejövetel különleges élmény, mások viszont a klímakatasztrófa intő jeleként, szorongva tekintenek arra, hogy a Duna medre egyre gyakrabban és egyre nagyobb területen válik szárazzá.

A jelenség nem új keletű, ám évről évre súlyosabbá válik. A Szabadság híd lábánál alacsony vízállásnál feltűnő Ínség-szikla régóta a kiszáradás jelképe. 2018-ban a Margit-sziget Országház felőli zátonyának víz alatti folytatása is száraz lábbal járhatóvá vált, azóta pedig ez a folyamat egyre gyakrabban, hosszabb időszakokra és nagyobb kiterjedésben ismétlődik meg.

A kiszáradt terület növekedésével párhuzamosan egyre többen sétálnak át a Margit-szigetről a felszínre kerülő mederszakaszra, leginkább kincseket keresni, vagy éppen "katasztrófaturistáskodni." Innen szokatlan perspektívából látható a budapesti panoráma, amely az esti kivilágításban különösen látványos, pénteken pedig épp ezért bulihelyszínné alakult:

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán