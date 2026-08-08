Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 8.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 8., szombat.

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László

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 7.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 3, 6, 13, 23

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 33 db

4-es találat: 77 db

3+2-as találat: 74 db

3+1-as találat: 1098 db

2+2-es találat: 827 db

3-as találat: 2289 db

1+2-es találat: 3865 db

2+1-es találat: 12441 db



OTP: 46890 Ft

MOL: 4650 Ft

RICHTER: 12320 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.09: Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő lesz. A változó irányú szél mérsékelt marad. A csúcsérték 30, 36 fok között valószínű.

2026.08.10: Az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomolyfelhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33, 38 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Pénteken hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.08.07)

Akciók

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