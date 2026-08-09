Kitart a napsütés és a meleg jövő héten is: ekkor érkezhet némi enyhülés Magyarországra

Egész jövő héten napos, meleg idő várható, a hét közepén kisebb enyhüléssel; csak a hét elején és a hét végén lehetnek néhol záporok, zivatarok - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn jobbára felhőtlen, száraz időre van kilátás, majd délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegységben olykor megélénkül, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 31 és 37 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki - a leginkább a nyugati, a délnyugati és az északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 16-22 Celsius-fok valószínű, ennél melegebb a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a Kisalföldön lesz a hajnal. Délután 32-38 Celsius-fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Szerdán túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 17-24 Celsius-fok várható, délután 27-34 Celsius-fok valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.

Csütörtökön felhőtlen vagy derült, napos, csapadékmentes idő várható. Főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 9 és 19, délután 28 és 33 Celsius-fok között valószínű.

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Pénteken továbbra is felhőtlen vagy derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius-fok között alakul.

Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 8 és 20, a maximum 31 és 36 fok között lesz. Vasárnapra jórészt derült vagy gyengén felhős, napos idő ígérkezik. Északnyugaton van némi esély záporra, zivatarra. A délire forduló szél megélénkül. A hajnali 10-22 fokról délutánra 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő.