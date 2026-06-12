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MTI/Krizsán Csaba
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Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán

MTI
2026. június 12. 15:27

Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

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Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között - vélhetően elalvás miatt - egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.

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A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.

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Munkagépeknek hajtott egy kamion az M1-esen Töltéstavánál, a jármű kigyulladt.

Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz - feltehetően elalvás miatt - nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának - tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak - közölték.

A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte. Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom. A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja - áll a közleményben.

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Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
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Felix DeSouza
36 perce
Fáradtan, kialvatlanul vezetni pont ugyanolyan veszélyes mint részegen/bedrogozva, ezt mégsem szűri semmilyen módon, nem tesz ellene semmit a rendőrség, valamiért ez bocsánatos bűnnek számít, pedig a sofőrök elég nagy része így vezet és biztos lenne objektív módszer a mérésére, kiszűrésére.
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