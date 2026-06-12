Rövid távon az egyik legjelentősebb változás az utazási szokásokban figyelhető meg.
Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között - vélhetően elalvás miatt - egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.
A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.
Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz - feltehetően elalvás miatt - nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának - tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak - közölték.
A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte. Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom. A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja - áll a közleményben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
A csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti.
A Pénzcentrum 2026. június 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kettészakad az ország időjárása pénteken: ragyogó napsütés mellett zivatarokra figyelmeztetnek a keleti részen
Pénteken többnyire napos időre számíthatunk 20 és 24 fok közötti csúcshőmérséklettel, a keleti országrészben azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
A szektorban működő szolgáltatók szerint a megkeresések száma akár a tavalyi felére is visszaeshet, miközben a desztinációk közti arányok is jelentősen átrendeződtek.
A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.
Trükkös árazás miatt vizsgálják a fapados óriást: felháborodtak a gyermekes családok a kötelező díj miatt
Vizsgálatot indított a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság (CMA) a Ryanair ellen.
Valódi mediterrán életérzés tömegek nélkül: ezen a titkos parton akár 30 százalékkal olcsóbban nyaralhatsz
Az Iseói‑tó az olasz tóvidék egyik legszebb, mégis alig ismert gyöngyszeme: a Comói-tónál csendesebb, autentikusabb és jóval megfizethetőbb.
Időjárási fordulat jön: napokon belül berobban a kánikula, ekkor érkezik meg igazán a nyár Magyarországra
A berobbanó kánikula és a csapadékhiány súlyos aszályt és növénykárokat okozhat.
A spanyol Meliá és az Iberostar, valamint a kanadai Blue Diamond szállodalánc egymás után vonul ki az országból.
Még nem zárult le az új KRESZ előkészítése, a kormány szerint lesz alkalom az érdekképviseletekkel való egyeztetésre.
Az iráni háború 50 millió eurós terhet jelentett a Wizz Airnek, miközben a jegyárak és foglalások is nyomás alatt állnak.
Sokkoló jelenetek az M44-esen: egy idős nő hosszú szakaszon a forgalommal szemben haladt, a sofőrök próbálták figyelmeztetni.
A Pénzcentrum 2026. június 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Egy brit felmérés szerint 2026-ban egy kevéssé ismert kelet‑európai főváros lett Európa legolcsóbb city break helyszíne.
A résztvevők okostelefonos fotóikkal és egy mobilalkalmazás segítségével járulhatnak hozzá a tudományos adatgyűjtéshez.
Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra
A csapadékos időjárás érkezését egy különleges, már a délelőtt folyamán feltűnt felhőtípus is egyértelműen előrejelezte.
Hiába próbálták megmenteni, elkezdődött a bontás: rengeteg magyar járt ide úszni, örökre eltűnhet a kedvelt budapesti strand
Évtizedeken át Budapest egyik legkülönlegesebb strandjaként működött a Külkerpark, amely a II. kerület zöldövezetében.
Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek
A mérések kezdete óta a második legmelegebb májust jegyezték fel idén a Földön, a globális átlaghőmérséklet 1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti átlagot.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.