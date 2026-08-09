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Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!
Augusztus 10-én, hétfőn veszi kezdetét a párizsi nagymedencés úszó-Európa-bajnokság, amely egészen vasárnapig tart. A kontinensviadalon huszonegy fős magyar válogatott lesz jelen a medencés számokban. A versenyhét során a délelőtt fél tízkor induló programban az előfutamokat, míg az esti, 18:30-kor rajtoló etapokban a középdöntőket és a döntőket rendezik meg.
A hétfői nyitónap délelőttjén rögtön több magyar versenyzőnek is szurkolhatunk. A női 100 méteres gyorsúszásban Pádár Nikolett és Ugrai Panna, 200 méter háton Kokas Fanni, míg 800 méter gyorson Jackl Vivien méretteti meg magát. A férfiaknál Milák Kristóf 50 méter pillangón kezdi meg a szereplését, emellett a női 4x200 méteres gyorsváltónk is medencébe ugrik az előfutamok során.
Kedden tovább sűrűsödik a mezőny. Kós Hubert és Rácz Zsombor 200 méter háton, Rasovszky Kristóf és Sárkány Zalán 800 méter gyorson, míg Milák Kristóf és Németh Nándor 100 méter gyorson áll rajtkőre a délelőtti programban.
Szerdán Pádár Nikolett és Ugrai Panna 200 méter gyorson, Jackl Vivien pedig 400 méter vegyesen próbál szerencsét. A férfi 100 méteres pillangóúszás kiemelt figyelmet érdemel, hiszen Milák Kristóf, Kós Hubert és Márton Richárd egyaránt elindul a számban, emellett a női 4x100 méteres gyorsváltó is megkezdi a küzdelmeket. Csütörtökön Kós Hubert 50 méter háton, Márton Richárd 200 méter gyorson, Jackl Vivien pedig a leghosszabb medencés távon, 1500 méter gyorson bizonyíthat, a férfi 4x100-as gyorsváltó kíséretében.
Pénteken a férfi 1500 méteres gyorsúszásban Betlehem Dávidnak és Sárkány Zalánnak, 200 méter pillangón Kós Hubertnek és Márton Richárdnak, míg a nőknél 100 méter háton Ábrahám Minnának és Kokas Fanninak drukkolhatunk a délelőtti órákban.
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Szombaton Milák Kristóf és Németh Nándor 50 méter gyorson, Kós Hubert pedig 100 méter háton és 200 méter vegyesen is megkísérli a továbbjutást, miközben Kertész Boróka és Jackl Vivien 200 méter pillangón ugrik vízbe. A vasárnapi zárónapon a 400 méteres gyorsúszás előfutamait rendezik, ahol Pádár Nikolett, illetve Sárkány Zalán és Pápai Olivér zárja a magyar egyéni indulók sorát.
címlapkép: MTI/Illyés Tibor
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