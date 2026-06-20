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Utazás

Káosz a Balaton felé: inkább már el se indulj, soha nem érnél le

Pénzcentrum
2026. június 20. 10:34

Megnövekedett a forgalom az M7-es autópályán, miután sokan indultak a Balaton irányába. Gyakorlatilag már reggel bedugult az M1, M7.

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Megnövekedett a forgalom az M7-es autópályán, miután sokan indultak a Balaton irányába – közölte az Útinform. A sávok több szakaszon telítettek, a forgalom már az M1-es és az M7-es autópálya elválásától lelassul.

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Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszos torlódás alakult ki, ezért az autósoknak az átlagosnál hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A nagy forgalom természetesen nem véletlen, az országban ma helyenként akár 36 fokot is mérhetünk délután. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére június 20-án, szombaton éjféltől június 23-án, kedden éjfélig. A hatóságok a megfelelő folyadékpótlásra, a tűző nap kerülésére és a veszélyeztetett korosztályok fokozott védelmére figyelmeztetnek.
Címlapkép: Getty Images
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