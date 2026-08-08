Brutális vasúti baleset a szomszédbam: egymásba csapódott két vonat, sokan megsérültek

Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátország északi részén, Kőrös (Krizevci) térségében, Sveti Ivan Zabno és Gradec között. A balesetben többen megsérültek, halálos áldozatról egyelőre nincs információ - közölte a horvát vasúti infrastruktúra-kezelő társaság. Tomo Medved horvát miniszterelnök-helyettes közlése szerint hatan súlyosan, tizenhárman könnyebben sérültek meg; időközben megkezdődött a baleset körülményeinek vizsgálata is.

A baleset 10 óra 5 perckor történt. A HZ Cargo tehervonata egy mintegy húsz utast szállító személyvonattal ütközött össze. A helyszínen rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoztak. A mentést nehezítette, hogy a szerelvények meredek, sűrű növényzettel borított területen álltak meg, ezért az utasokat fokozott óvatossággal kellett kimenteni.

A horvát tűzoltószövetség közlése szerint a mentésben 51 tűzoltó és kilenc jármű vett részt. A Jutarnji List korábban az egészségügyi minisztériumra hivatkozva öt súlyos és tíz könnyű sérültről írt, a később közölt hivatalos adatok szerint azonban hatan súlyosan, tizenhárman könnyebben sérültek meg. A súlyos sérülteket a zágrábi Rebro és Dubrava kórházba, a könnyebb sérülteket a bjelovari és a kaproncai (Koprivnica) kórházba szállították. A sérültek ellátásában hat földi mentőegység és a helikopteres sürgősségi mentőszolgálat is részt vett.

U sudaru vozova u Hrvatskoj šest osoba je teže a 14 lakše povrijeđeno u subotu ujutro.

Do sudara putničkog i teretnog voza došlo je kod mjesta Škrinjari, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, prenijeli su lokalni mediji.



Navodi se da je u bjelovarskoj Općoj bolnici… pic.twitter.com/Psd8u25z7t — TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) August 8, 2026

A tűzoltószövetség tájékoztatása szerint hat ember sérülés nélkül úszta meg a balesetet. A mentés befejezése után a tűzoltók megállították az egyik mozdony sérült üzemanyagtartályából szivárgó gázolajat, majd a tűzveszély elhárítása érdekében habbal biztosították a területet. A tartályban lévő mintegy 1400 liter üzemanyagot később biztonságos tárolókba fejtették át.

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Damir Loncaric, a HZ Infrastruktura igazgatóságának elnöke korábban közölte: a baleset okairól egyelőre korai lenne következtetéseket levonni. Medved szerint a vizsgálatnak kell feltárnia a történtek okát. Az első információk alapján műszaki hiba és emberi mulasztás lehetősége is felmerült, végleges megállapításokat azonban csak a hatósági vizsgálat lezárása után lehet tenni - tette hozzá. A helyszínelést a bjelovari járási ügyészség irányításával, a rendőrség és más illetékes szolgálatok bevonásával kezdték meg. A Sveti Ivan Zabno és Gradec közötti vasútvonalat továbbra is lezárva tartják.