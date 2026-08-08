Elképesztő baleset a 2-es metrón: vaddisznó került a szerelvény alá, pótlóbuszok jártak

Baleset miatt állt le szombaton a 2-es metró forgalma a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között, később pedig kiderült a rendkívüli fennakadás oka: egy vaddisznót ütött el a szerelvény a Kossuth Lajos téri állomásnál. Az állat beszorult a vezetőfülke alá, végül egy vadász lőtte ki.

Először csak annyit közöltek, hogy baleset miatt nem jár a 2-es metró egy szakaszon, később azonban kiderült a fennakadás szokatlan oka. A Katasztrófavédelem közlése alapján egy 60 kilós vaddisznó került a Kossuth Lajos téri állomásra, amelyet elütött a szerelvény. Az állat túlélte az ütközést, de beszorult a vezetőfülke alá, végül egy vadász lőtte ki.

A szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán posztolt a meglepő hírről, de azt írja, arról, hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, még nincs információ.

Frissítés: a BKK tájékoztatása alapján a Kossuth Lajos téri metróállomás forgalmi ügyeletese észlelte, hogy az egyik, üzemen kívüli mozgólépcsőn egy vaddisznó sétál lefelé a peronszintre. Azonnal értesítette az állomásra éppen akkor beérkező szerelvény vezetőjét, aki arra kérte a peronon tartózkodó utasokat, hogy biztonságuk érdekében szálljanak vissza a metrókocsikba. A rendkívüli helyzetben az állat rövid időre bejutott az egyik vonatba, de senki nem sérült meg.

A vaddisznó ezt követően elhagyta a szerelvényt, majd egy, a pályára vezető szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé, és a várakozó metró alá húzódott. A BKV munkatársai azonnal kiürítették és lezárták az állomást, minden utas biztonságban elhagyta a területet.

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Az állat befogását a katasztrófavédelem helyszínre érkező munkatársai kezdték meg. Miután kiderült, hogy a vaddisznó sérült, a helyszínre riasztott hatósági állatorvos megvizsgálta és felmérte az állapotát, majd a lehetséges megoldásokat mérlegelve a kilövés mellett döntött. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra.

A csaknem másfél órás, rendkívüli esemény alatt az M2-es metró szerelvényei a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek, pótlóbuszok szállították az utasokat. 12:06-tól az M2-es metró ismét teljes vonalon, menetrend szerint közlekedik.