Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten

A Sziget Fesztivál helyszínén rendezték meg augusztus 8-án a DJ OTI Show-t, ahol közel 65 ezer ember szórakozott Sebestyén Balázs négyórás, retró slágereket felvonultató szettjére. A koncertre már hónapokkal ezelőtt minden jegy elfogyott, a belépőkből pedig a legóvatosabb számítás szerint is több mint másfél milliárd forint folyhatott be. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a teljes összeg Sebestyén Balázsék zsebében marad: az adók, a jutalékok, a helyszín, a fellépők és a technikai háttér költségei több száz millió forintot vihettek el.

A DJ OTI Show und die Freunde buli 15 órakor kezdődött, Sebestyén Balázs azonban csak 7 órakor kezdte el DJ szettjét, közel 65 ezer ember előtt. A rendezvény iránt hatalmas volt az érdeklődés, annak ellenére is, hogy a jegyek ára nem volt alacsony.

A normál belépőkért 23 990 forintot kellett fizetni, amelyhez ezerforintos rendszerhasználati díj társult. A VIP-jegyek 49 990 forintba kerültek, míg egy húszfős Sky Box ára 1 999 990 forint volt. A normál, a VIP- és a Sky Box-jegyek egyaránt elfogytak.

Már a legolcsóbb jegyekkel számolva is másfél milliárd jön ki

A DJ OTI Show pontos bevételét a különböző jegytípusok darabszáma nélkül nem lehet kiszámolni, ezért a lehető legóvatosabb becsléshez abból indultunk ki, mintha mind a 65 ezer résztvevő a legolcsóbb, 23 990 forintos normál jegyet vásárolta volna meg.

Ebben az esetben a jegyekből származó teljes bevétel így alakulhatott közel 1,56 milliárd forint folyhatott be a fellépésből. Ebbe nem számítottuk bele az ezerforintos rendszerhasználati díjat, mivel az nem feltétlenül a koncert szervezőinek bevételét növelte.

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A tényleges jegybevétel ugyanakkor biztosan magasabb lehetett ennél, hiszen a normál jegyek mellett VIP-belépőket és húszfős Sky Boxokat is értékesítettek. Egy VIP-jegy 26 ezer forinttal került többe a normál belépőnél, míg a közel kétmillió forintos Sky Box fejenként csaknem 100 ezer forintos jegyárnak felelt meg.

Egy teljes Sky Box így körülbelül 1,52 millió forinttal hozott több bevételt annál, mintha az ott helyet foglaló húsz vendég normál jegyet vásárolt volna. A drágább jegykontingensek tehát több tízmillió, de akár százmilliós nagyságrendű összeggel is megemelhették a legolcsóbb jegyekkel kiszámolt minimumbevételt.

Már az első levonások elvihettek több mint 620 milliót

A jegyekből befolyt összeg azonban nem egyenlő a koncert nyereségével. Még 2023-ban írtunk arról, hogy egy koncertszervezésben jártas szakember számításai szerint a jegybevétel körülbelül 40 százalékát már az adók, a jegyértékesítési jutalékok és a szerzői jogdíjak elvihetik. Csak az ezt követően megmaradó összegből lehet színpadra állítani a produkciót, illetve kifizetni a helyszínt, a stábot, a menedzsmentet és a reklámot.

A szakértő szerint egy nagyszabású koncertnél önmagában a színpad mintegy 50 millió forintba kerülhet. A fény- és hangtechnika, valamint a látvány további 200 millió forintot emészthet fel, a zenekar, a közvetlen stáb és az ellátásuk pedig újabb 50 millió forintos kiadást jelenthet. A marketingköltség is elérheti az 50 millió forintot, miközben a produkciós iroda és a menedzsment szintén jelentős részesedést kaphat.

Ha ugyanezt az arányt alkalmazzuk a DJ OTI Show legalább 1,5 milliárd forintos jegybevételére, akkor az első körös levonások összege megközelíthette a 624 millió forintot. A produkció megvalósítására így körülbelül 936 millió forint maradhatott.

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Feltételezhető az is, hogy a szervezők a Szigetnek is fizettek a helyszínért, az infrastruktúra használatáért és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokért. Ezenkívül a rendezvényen közreműködő fellépőket, műsorvezetőket, háttérdolgozókat, biztonsági szakembereket és más szolgáltatókat is ki kellett fizetni.

Mindezek alapján a DJ OTI Show tényleges nyeresége óvatos becsléssel 3-400 millió forint lehetett. A pontos költségvetés és a szerződések ismerete nélkül ugyanakkor nem lehet meghatározni a végleges összeget, azt pedig különösen nem, hogy ebből személyesen mennyi jutott Sebestyén Balázsnak.

Azahriah tripla koncertje 600 milliót is hozhatott

A nagyszabású hazai koncertek költségeiről és bevételeiről korábban Azahriah tripla arénakoncertje kapcsán is készültek számítások, erről akkor mi is beszámoltunk. A három eseményre összesen 138 890 jegyet adtak el: az első napon körülbelül 45 ezren, a második és a harmadik estén pedig egyaránt 47 ezren vettek részt.

A három koncert összköltsége nettó 1,4 milliárd forint volt, holott eredetileg 800–900 millió forintos kiadással számoltak. A költségek a szervezők szerint az infláció és az előre nem tervezett tételek miatt emelkedtek meg jelentősen. A rendezvényeken összesen 1500 ember dolgozott, közülük kilencszázan biztonsági feladatokat láttak el. A koncertsorozat nettó bevétele elérte a kétmilliárd forintot, így a végső nyereség körülbelül 600 millió forint, vagy valamivel kevesebb lehetett.

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Pamkutyáék hét koncerttel kereshettek 120–150 milliót

A másik nagy hazai koncertsorozat Pamkutyáék nevéhez kötődött 2026 tavaszán. A testvérpár hét egymást követő koncertet adott az MVM Dome-ban, amelyeken összesen közel 120 ezren vettek részt. Ez koncertenként átlagosan mintegy 17 ezer látogatót jelentett.

A normál jegyeket 12–20 ezer forint közötti áron lehetett megvásárolni, de VIP-belépőket is kínáltak, amelyek ára akár a 70 ezer forintot is elérte. Egy korábbi számítás átlagosan 14 ezer forintos jegyárral kalkulálva 1,66 milliárd forintra becsülte a teljes jegybevételt.

A koncertsorozat költségei ugyanakkor csaknem 700 millió forintot tettek ki, a testvérpár végső, tiszta bevételét pedig 120–150 millió forintra becsülték. Ez is jól mutatja, hogy a pénztáraknál befolyó összegnek csak a töredéke kerülhet ténylegesen a fellépők zsebébe.