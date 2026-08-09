Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 9.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 9.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 8.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 24, 42, 66, 86

Joker: 072984 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 31 db

3-as találat: 2360 db

2-es találat: 57667 db



OTP: 46890 Ft

MOL: 4650 Ft

RICHTER: 12320 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.10: Az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, északnyugat felől érkeznek fátyolfelhők, illetve az északnyugati tájakon gomolyfelhők is képződhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33, 37 fok között alakul.

2026.08.11: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 12, 24, délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.08)

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