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Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 07:15

A Duna vízszintje ugyan továbbra is rendkívül alacsony Budapestnél, de az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai alapján már megindult egy lassú emelkedés. A rekordközeli apadás után néhány centiméterrel magasabb vízállást mértek, és az előrejelzés szerint a következő napokban folytatódhat a növekedés.

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Vasárnap még mindössze 9 centiméter volt a Duna vízállása Budapestnél, hétfőre 14 centiméterre, kedd hajnalra pedig 15 centiméterre emelkedett a vízmérce állása. Ez hétfőhöz képest egy centiméteres növekedést jelent, ami ugyan szabad szemmel alig érzékelhető, de megtöri az elmúlt napok csökkenő trendjét.

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A Hydroinfo előrejelzése alapján az emelkedés a következő napokban is folytatódhat. A hétvégére Budapesten akár 38 centiméteres vízállás is kialakulhat, vagyis a folyó több mint húsz centiméterrel magasabban állhat a mostani értéknél.

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Paksnál egyelőre kevésbé egyértelmű a helyzet. Hétfő éjjel még mínusz 140 centimétert mutatott a vízmérce, kedd hajnalra ez mínusz 138 centiméterre változott. Az elmúlt nap során azonban hasonló, 1-2 centiméteres ingadozások többször is előfordultak, ezért egyelőre nem lehet tartós emelkedésről beszélni.

A mostani változás azért figyelemre méltó, mert az elmúlt napokban történelmi mélypont közelébe süllyedt a Duna vízállása Budapesten, miután a hosszan tartó csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt folyamatosan apadt a folyó. Bár a mostani emelkedés biztató jel, a vízszint továbbra is rendkívül alacsony marad az év ezen időszakában megszokotthoz képest.
Címlapkép: Getty Images
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