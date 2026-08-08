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Nem várt csapás érte a főszezon közepén nyaralókat: kitört a vulkán, megbénult a légiközlekedés
Az Etna újabb kitörése miatt szombaton fel kellett függeszteni az érkező járatokat a szicíliai Catania nemzetközi repülőterén. A vulkáni hamu miatti légtérzár a főszezon közepén érinti Olaszország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontját - számolt be az Al Jazeera.
A cataniai repülőtér közleménye szerint a légkörben jelen lévő vulkáni hamu miatt lezárták az érintett légteret. A repülőtér honlapja szerint az érkező gépek egy részét törölték, egy részét pedig Trapani repterére irányították. Az induló járatok korábban még felszállhattak, de mostanra a legtöbbet törölték, vagy várnak a légitársaságok döntésére.
Európa legmagasabb aktív vulkánja, a 3324 méter magas Etna az elmúlt félmillió évben rendszeresen produkált kitöréseket. A mostani eseménynek voltak előzményei, tavaly július óta ugyanis szigorú korlátozások és hamufigyelmeztetések vannak érvényben a fokozódó vulkáni aktivitás miatt. Az Etna csúcsáról magasba csapó füstoszlopot az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet webkameráin keresztül is jól lehetett látni.
A korlátozások nemcsak a légi közlekedést érintik. Januárban Catania városa felfüggesztette, illetve erősen korlátozta a lávafolyásokhoz szervezett túrákat, ami komoly feszültséget váltott ki az idegenvezetők körében. A túravezetők az Etna lávakapujánál tiltakoztak arra hivatkozva, hogy a szigorítások túlzóak, és a lassan mozgó lávafolyások biztonságosan megtekinthetők, ahogy azt korábban is tették. A vulkanológiai intézet januárban megerősítette, hogy bár a kitörések folyamatosak, a lávafrontok hűlnek, és már nem haladnak tovább előre.
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