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Légi felvétel az Etna-hegy tetején zajló vulkáni tevékenységről – Európa legnagyobb és legaktívabb vulkánjáról –, amelynek központi kráteréből hamu és füst tör fel a tiszta kék égbolton.
Utazás

Nem várt csapás érte a főszezon közepén nyaralókat: kitört a vulkán, megbénult a légiközlekedés

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 17:32

Az Etna újabb kitörése miatt szombaton fel kellett függeszteni az érkező járatokat a szicíliai Catania nemzetközi repülőterén. A vulkáni hamu miatti légtérzár a főszezon közepén érinti Olaszország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontját - számolt be az Al Jazeera.

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A cataniai repülőtér közleménye szerint a légkörben jelen lévő vulkáni hamu miatt lezárták az érintett légteret. A repülőtér honlapja szerint az érkező gépek egy részét törölték, egy részét pedig Trapani repterére irányították. Az induló járatok korábban még felszállhattak, de mostanra a legtöbbet törölték, vagy várnak a légitársaságok döntésére.

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Európa legmagasabb aktív vulkánja, a 3324 méter magas Etna az elmúlt félmillió évben rendszeresen produkált kitöréseket. A mostani eseménynek voltak előzményei, tavaly július óta ugyanis szigorú korlátozások és hamufigyelmeztetések vannak érvényben a fokozódó vulkáni aktivitás miatt. Az Etna csúcsáról magasba csapó füstoszlopot az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet webkameráin keresztül is jól lehetett látni. 

A korlátozások nemcsak a légi közlekedést érintik. Januárban Catania városa felfüggesztette, illetve erősen korlátozta a lávafolyásokhoz szervezett túrákat, ami komoly feszültséget váltott ki az idegenvezetők körében. A túravezetők az Etna lávakapujánál tiltakoztak arra hivatkozva, hogy a szigorítások túlzóak, és a lassan mozgó lávafolyások biztonságosan megtekinthetők, ahogy azt korábban is tették. A vulkanológiai intézet januárban megerősítette, hogy bár a kitörések folyamatosak, a lávafrontok hűlnek, és már nem haladnak tovább előre.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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40 fokból 50 fokba utazni nyaralni eleve nagyon okos döntés.
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