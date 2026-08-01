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Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 1. 09:31

Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV-csoport a tartós hőség és az országos villamosenergia-rendszer fokozott terhelése miatt. A korlátozások érintik az épületek működését, a klímaberendezések használatát és az elektromos járművek üzemeltetését is. A vállalat hangsúlyozta, hogy a vasútüzem biztonsága és a folyamatos közlekedés továbbra is elsődleges szempont marad. A forgalomirányítási és biztonsági rendszerek változatlan kapacitással működnek tovább.

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A tartósan magas külső hőmérséklet és az országos villamosenergia-rendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV-csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, a vállalatcsoport kiemelt prioritásként kezeli, hogy a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasútüzem biztonságát és a folyamatos közlekedést - tájékoztatott a közlekedési társaság pénteken.

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A közleményben részletezték, hogy a csúcsidőszakban 17 és 23 óra között a villanymozdonyok indításakor és gyorsításkor az áramfelvételük nem haladhatja meg a névleges érték 75 százalékát. Az elektromos autóbuszok töltését teljes egészében a késő esti időszakra, 23:00 utánra átütemezik.

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Racionalizálták az épület- és irodai működést, minden nélkülözhető dísz-, homlokzat-, reklám- és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást.

A kritikus esti idősávban - 17 és 23 óra között - a klimatizált helyiségek hőmérsékletét magasabb értékre állítják, vagy lehetőség szerint teljesen kikapcsolják. A szociális helyiségek elektromos bojlerek által előállított vízhőmérsékletét legfeljebb 40 fokra korlátozzák - írták a közleményben.

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Hozzátették, a vasútüzemi, forgalom- és utasbiztonsági, valamint a kritikus informatikai és kommunikációs rendszerek korlátozás nélkül, teljes kapacitással üzemelnek tovább a zavartalan és biztonságos közlekedés biztosítása érdekében.

Korábban már írtunk arról, hogy a rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt pénteken energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több vállalat.
Címlapkép: Getty Images
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