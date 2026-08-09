Most érkezett! Kigyulladt egy autó az M6-oson, az egész utat lezárták

Teljes szélességben lezárták az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalát vasárnap este Szekszárd térségében, mert kigyulladt egy gépkocsi - közölte a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint az autó teljes terjedelmében égett az út 142-es kilométerénél, az aljnövényzetre is átterjedő tüzet a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A sztráda Pécs felé vezető oldalát az M9-es úttól az autópálya őcsényi lehajtójáig teljes szélességében lezárták.