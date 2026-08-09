Az M7-es autópálya rendre elesik a nyári hétvégéken, de a legtöbb nagyobb autópályán is tízezrek haladnak át naponta.
Most érkezett! Kigyulladt egy autó az M6-oson, az egész utat lezárták
Teljes szélességben lezárták az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalát vasárnap este Szekszárd térségében, mert kigyulladt egy gépkocsi - közölte a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint az autó teljes terjedelmében égett az út 142-es kilométerénél, az aljnövényzetre is átterjedő tüzet a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A sztráda Pécs felé vezető oldalát az M9-es úttól az autópálya őcsényi lehajtójáig teljes szélességében lezárták.
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Fontos forgalmi változás élesedik a magyar közutakon: ezt érdemes tudni, mielőtt hétvégén autóba ülsz
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A Mercedes-Benz a második negyedévben növelni tudta üzemi eredményét, a személyautók piacán ugyanakkor – különösen a kínai eladások meredek visszaesése miatt – romlott a jövedelmezőség.
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