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Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel

Pénzcentrum
2026. július 26. 15:01

Budapest turizmusa válaszút elé érkezett, mivel a növekvő forgalom és a kiugró vendégszám nem hozott magával arányos minőségi javulást. A tömegturizmus helyett a fővárosnak a magasabb költésű, prémium kategóriás vendégkört kellene megcéloznia. Ehhez a szintlépéshez adatvezérelt stratégiára, önálló költségvetéssel rendelkező desztinációmenedzsmentre, a rövid távú lakáskiadások ésszerű szabályozására, valamint a turisztikai bevételek tudatos visszaforgatására van szükség - írja Lopez Benjamin városfejlesztési szakértő a Portfolion megjelent cikkében.

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Budapest turisztikai sikerét ma már nem a vendégéjszakák számában, hanem a látogatók költésében, a tartózkodási időben és a helyiek életminőségére gyakorolt hatásban kell mérni. A célok eléréséhez elengedhetetlen egy átfogó, adatvezérelt stratégia, amely a széttöredezett információkat – például a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK), a BKK, a repülőtér és a digitális fizetési szolgáltatók adatait – egy közös döntéstámogató platformba integrálja. Erre épülhet fel az az erős városmárka, amely a minőségi küldőpiacokat célozza meg, és az év egészére egyenletesen elosztja a turisztikai forgalmat. A fejlesztések során az az alapelv vezérelhet minket, hogy a várost elsősorban az itt élőknek kell építeni. Koppenhága példája is mutatja, hogy a turistákat ideiglenes városhasználóként kezelve fenntartható az egyensúly a városi élhetőség és a turisztikai élmény között.

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A stratégia megvalósításához egy önálló, budapesti fókuszú desztinációmenedzsment-szervezetre van szükség. A Magyar Turisztikai Ügynökség országos hatásköre nem tudja pótolni egy olyan városi intézmény hiányát, amely saját költségvetéssel, operatív kapacitással és világos döntési jogkörrel rendelkezik. Madrid jól működő modellje is bizonyítja, hogy az állami, önkormányzati és ágazati szereplők közös marketing- és piacépítő munkája elengedhetetlen egy főváros sikeres nemzetközi pozicionálásához.

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A magasabb költésű, egész évben kiszámítható turizmus egyik legerősebb pillére a hivatásturizmus, az anyagi szempontból is jelentős üzleti és konferenciaturizmus (MICE), amelyben Budapest jelenleg érzékelhető lemaradásban van. E strukturális hátrány leküzdéséhez egy modern, nagyszabású konferenciaközpontra és a hozzá kapcsolódó, legalább ötszáz szobás szállodai háttérre van szükség, lehetőség szerint a rozsdaövezetek bevonásával. Ezt egy dedikált koordinációs egységnek kellene összefognia, amely a nemzetközi rendezvényszervezők felé értékesíti a várost, miközben összehangolja a kulturális, gasztronómiai és szabadidős szolgáltatásokat.

A minőségi ugráshoz a szálláshelypiac szabályozása is elkerülhetetlen. A 2026 végén lejáró regisztrációs moratórium lehetőséget ad a rövid távú lakáskiadás újraszabályozására a kereskedelmi törvény módosításával. A fűnyíróelv-szerű, teljes tiltás helyett rugalmasabb, a professzionális és az alkalmi üzemeltetőket megkülönböztető, övezeti alapú feltételrendszerre van szükség. Ezt a szállodafejlesztési ösztönzőkkel párhuzamosan kell kezelni, hogy a szálláshely-kínálat a magasabb minőségű, szabályozottabb kapacitások felé tolódjon.

Az ágazat által megtermelt bevételek arányos részét vissza kell csatornázni a főváros infrastruktúrájába. Az új kormány programja alapján a turizmusfejlesztési hozzájárulás ötven százalékának helyben tartása évente mintegy 25 milliárd forint célzott fejlesztési forrást jelentene Budapestnek. Ezt az összeget szigorú teljesítményelvárások mentén a közlekedési infrastruktúra javítására és a fővárosi attrakciókra kellene fordítani. Ebbe a logikába illeszkedik a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. hitelkérelmének rendezése is. A Rác és a Gellért fürdő felújítását célzó, az előző kormány által megakadályozott hitelfelvétel jóváhagyása indokolt, de ez a lépés csak akkor kap stratégiai értelmet, ha egy átfogó budapesti fürdővárosi koncepció részeként valósul meg.

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A jövőben a turisztikai szempontokat már a beruházáspolitika tervezési szakaszában érvényesíteni kell. Míg a Citadella megújításánál elmaradt a környezet és a közlekedés rendezése, a folyamatban lévő nagy projekteknél – mint például a Városliget felújításának befejezése, a Budai Vár funkcióinak rendezése, a pesti alsó rakpart vagy a Nagykörút megújítása – még van lehetőség komplex városi élménytengelyek kialakítására.

A McKinsey 2024-es adatai szerint Budapest turizmusa az évtized végéig 1100–1900 milliárd forint többletet adhat az ország GDP-jéhez, és tízezres nagyságrendben teremthet új munkahelyeket. Ez a növekedési pálya azonban nem automatikus. A városnak most kell eldöntenie, hogy beletörődik az olcsó buliturizmusból fakadó belvárosi túlterheltségbe és a lakossági konfliktusokba, vagy a minőségi szolgáltatásokra építő, a turisztikai hasznot hatékonyabban elosztó prémium desztinációvá válik.
Címlapkép: Getty Images
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