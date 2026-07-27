Az északnyugati szelet sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések kísérhetik.
Rendkívüli! Teljes lezárás jön a fővárosi vasúton: erre készülhetnek az utasok
A Déli Körvasút fejlesztési munkálatai miatt július végén és augusztus elején jelentősen módosul a vasúti menetrend a főváros környékén. Budapest-Kelenföld és Ferencváros között több napon át nappali, illetve éjszakai teljes vágányzárat vezetnek be, ami az elővárosi, a belföldi és a nemzetközi járatok útvonalát, valamint végállomását is érinti - közölte a MÁV.
A nappali vasúti korlátozások július 27-én, hétfőn 11 és 15 óra között lépnek életbe, ami elsősorban a délnyugati elővárosi közlekedést érinti. Ebben az időszakban a martonvásári Z30-as vonatok egyáltalán nem közlekednek. Helyettük a módosított menetrend szerint közlekedő S36-os járatok vehetők igénybe, amelyek Tárnok és a Déli pályaudvar között járnak, és minden állomáson megállnak. Az első érintett járat 10:40-kor indul a Déli pályaudvarról, az utolsó módosított vonat pedig 14:40-kor hagyja el a pályaudvart.
A nemzetközi forgalomban is jelentős változásokra kell számítani. A Bécsbe tartó és onnan érkező Railjet xpress vonatok, valamint a Csárdás EuroCity járatok a nappali korlátozások idején a Keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak vissza.
Az Ungvár és Bécs között közlekedő Tisza-Szamos EuroCity útvonala megosztva teljesíthető. A vonatok a keleti országrészben csak Szolnokig járnak és onnan is indulnak, a nyugati szakaszon pedig Kelenföld a végállomásuk. Szolnok és a Keleti pályaudvar között a csatlakozó belföldi gyorsvonatokkal lehet utazni, míg a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metrót vehetik igénybe az utasok, amelyen ebben az időszakban elfogadják a vasúti jegyeket.
A menetrendben kisebb eltolódásokra is készülni kell, így a Nagybánya felől érkező Szamos EuroCity két perccel korábban közlekedik, a Záhony felé tartó járat pedig 11 perccel később indul Szolnokról.
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Az éjszakai órákban július 29-én és 30-án, valamint augusztus 1-jén, 5-én, 6-án és 8-án folytatódnak a munkálatok. Ezeken a napokon a München felől menetrend szerint 0:19-kor érkező Railjet xpress, valamint a Zágrábból 0:24-kor befutó Agram InterCity végállomása is Kelenföld lesz. Az utasok a vonatok érkezése után pótlóbuszokkal utazhatnak tovább Kelenföldről a Keleti pályaudvarra.
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