Új történelmi mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten: az előrejelzések szerint hétfő éjjel akár a 2018-ban felállított rekordot is megdöntheti a folyó.
Brutális cunami csapott le a kedvelt horvát nyaralóhelyen: egy hajós eltűnt az ítéletidőben
Tíz nap alatt harmadszor öntötte el meteocunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stari Grad rakpartját, miközben a viharos időben Solta közelében eltűnt egy tengerbe esett osztrák hajóvezető - írták horvát lapok.
Stari Gradban mintegy negyven centiméterrel emelkedett az átlagos szint fölé a tenger, elöntve a rakpartot és részlegesen több vendéglátóhelyet is. A víz ezután gyorsan visszahúzódott, a teljes szintingadozás elérte az 55 centimétert.
A meteocunami a tengerszint légnyomásváltozásokkal és gyorsan mozgó időjárási rendszerekkel összefüggő, hirtelen ingadozása.
Az elmúlt másfél hétben több hasonló jelenséget észleltek a horvát Adrián. Stari Gradban július közepén is hirtelen megemelkedett, majd jelentősen visszahúzódott a tenger, Mali Losinjban mintegy harminc centiméteres, Vela Lukában pedig csaknem egyméteres vízszintingadozást mértek.
A meteocunami nem ismeretlen az Adria keleti partvidékén, a mostani eseménysor azonban a rövid időn belüli ismétlődés miatt szokatlan. Egy tudományos összesítés 1931 és 2010 között 21 horvátországi esetet azonosított, elsősorban Stari Gradban és Vela Lukában.
Vasárnap erős délkeleti szél fújt az Adrián, helyenként óránként 70 kilométeres széllökésekkel. A horvát meteorológiai szolgálat másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki a partvidékre. Késő délutánra és estére heves zivatarokat, felhőszakadást, viharos széllökéseket és helyenként jégesőt jeleztek előre.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Solta szigetétől mintegy hat tengeri mérföldre vasárnap délelőtt a vízbe esett és eltűnt egy 46 éves osztrák hajóvezető. A spliti kikötőkapitányság szerint a férfi a hajócsavar köré tekeredett kötelet ellenőrizte, amikor az erős szélben és a nagy hullámzásban a tengerbe esett.
A vitorláson tartózkodók kötelet dobtak neki, de nem tudta elérni, és néhány percen belül szem elől tévesztették. A hajón maradt hat osztrák állampolgár nem sérült meg.
A keresésben a kikötői kapitányság és a tengeri rendőrség hajói, valamint a horvát légierő repülőgépe és egy helikopter vett részt. A hatóságok közlése szerint a kutatást addig folytatják, amíg a tengeri és időjárási körülmények lehetővé teszik.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig
Válsághelyzet a Volánnál, 300 busz áll alkatrészhiány miatt: azonnali lépéseket jelentett be Vitézy Dávid
Súlyos válsághelyzetet és tömeges alkatrészhiányt örökölt a közlekedési tárca
Hirtelen zuhanás után elképesztő fordulat a Balatonnál: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni
Egy hét alatt hat fokot hűlt a Balaton
Budapest turizmusának megújítása a meglévő szolgáltatások színvonalának emelését, a bezárt vagy kihasználatlan látványosságok újranyitását, valamint a turisztikai fókusz belvároson túli kiterjesztését igényli.
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
A hét utolsó napján továbbra is kitart a kánikula, a hőmérséklet több helyen elérheti a 35 fokot, ugyanakkor a nyugati és középső országrészben már megnő...
A Pénzcentrum 2026. július 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
A kempingezés Magyarországon ma már messze nem a régi, retró, olcsó nyaralás szinonímája.
Újabb, hosszan tartó hőhullám éri el Magyarországot. A középtávú előrejelzések szerint 2026. augusztus 3-án hazánk lehet Európa legforróbb pontja.
Rendkívüli fordulat a Wizz Airnél: mégis kifizetik a 160 ezer forintos kártérítést a pórul járt magyaroknak
Végül mégis kifizeti a 400 eurós kártérítést a Wizz Air egy áprilisi, Antalyából Budapestre tartó törölt járat utasainak.
Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: gyökeresen megváltozik a Budapest környéki közlekedés napokon belül
Augusztus 1-jétől jelentősen kibővül Budapest éjszakai agglomerációs közösségi közlekedése.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. augusztus 12-én Európa egyik leglátványosabb természeti eseménye következik.
Beütött a krach a kiszáradó Dunán: nem jutnak el Budapestig a szállodahajók, buszokkal kell hordani a turistákat
Az extrém alacsony dunai vízállás miatt jelentős fennakadások alakultak ki a hajózásban, így a nemzetközi szállodahajók nem tudnak eljutni Budapestre
A hétvégi kellemes, nyárias időjárás után jövő héttől visszatér a tartós, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőség.
A Pénzcentrum 2026. július 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így trükköznek a viteldíjjal a fővárosi taxisok: meglepő dolgokat rögzítettek a hatóságok a budapesti razzián
Közös akcióban ellenőrizte a budapesti taxisokat a rendőrség, a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság július közepén.
Bakteriális szennyeződés miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a Velencei-tó több strandján.
Nem lesz menekvés a kíméletlen hőségtől: jönnek a trópusi éjszakák - ekkor tér vissza a 40 fokos kánikula
A nappali kánikula mellett az éjszakai felfrissülésre is egyre kisebb az esély.
Vízbetörés miatt süllyedni kezdett éjszaka egy kikötőben horgonyzó sétahajó a Dunán,