Tíz nap alatt harmadszor öntötte el meteocunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stari Grad rakpartját
Kiadták a riasztást: durva jégesővel és széllel indul a hét, napokon belül pedig jön a 38 fokos pokol
Egy átmeneti keddi enyhülés után szerdától ismét fokozódik a hőség, a hét második felében pedig akár 38 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hétfőn ugyanakkor a 29–33 fokos meleg mellett még záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre kell készülni.
A HungaroMet előrejelzése szerint a hétfő felhősebben indul, majd napközben fátyol- és gomolyfelhős, de alapvetően napos idő várható. Délelőtt a Dunától keletre, a nap második felében pedig egyre inkább az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, zápor, valamint zivatar.
Az északnyugati szelet sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések kísérhetik. Emiatt citromsárga riasztást, illetve elsőfokú figyelmeztetést is kiadtakk a zivatarveszély miatt kilenc megyére. Zivatarok idején az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
Éjfélig az ország keleti részén lehet zivatar erős vagy viharos (55-75 km/órás) széllökésekkel, kisebb szemű jégesővel, intenzív csapadékkal (10-20 mm). Késő délután az északkeleti határszélen egy-egy intenzívebb zivatar is kialakulhat erősen viharos (90 km/óra feletti) széllökésekkel, nagyobb méretű jéggel kísérve.
Délután a záporokhoz is kapcsolódhat viharos széllökés északnyugati irányból, és nem kizárt, hogy a délnyugati tájakon is megdörren az ég. A Dél-Alföld kisebb körzeteiben a napi középhőmérséklet 25 fok körül alakulhat.
Évről évre egyre többen veszik birtokba a budapesti rakpartot, amely néhány éve még elsősorban az autós közlekedés terepe volt.
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