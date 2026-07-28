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Kihirdették a nyár gasztrokedvenceit: ezekért a fagyikért és street foodokért érdemes útra kelni Magyarországon

HelloVidék
2026. július 28. 10:45

Megérkezett a Street Kitchen Guide 2026/2027 újabb rangsora: ezúttal a fagyizók, az édes street food helyek és a street food kategória legjobbjait választották ki. A listán budapesti gasztrohelyek mellett miskolci kedvenc is helyet kapott – mutatjuk, hol érdemes keresni a díjazott finomságokat.

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A Street Kitchen Guide évről évre olyan vendéglátóhelyeket gyűjt össze, amelyek a szerkesztőség értékelése szerint kiemelkedő élményt kínálnak. A 2026/2027-es kiadásban több kategóriában is bemutatják a legjobbnak ítélt helyeket, ezúttal pedig a nyári kedvencek kerültek fókuszba: a fagylaltozók, az édes street food helyek és a gyors, kreatív ételeket kínáló street food kategória dobogósai.

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A válogatásban így nemcsak a klasszikus nyári finomságok, hanem az újhullámos desszertek és az izgalmas street food fogások is. Mutatjuk is, mely helyek kerültek az élre az egyes kategóriákban.

Ezek lettek a Street Kitchen Guide szerint a legjobb fagyizók

A fagylaltozók kategóriájában a budapesti Mikrokosmos végzett az első helyen. A XI. kerületi Bartók Béla úton működő fagyizó a kézműves fagylaltokra épít, és a Street Kitchen Guide ajánlásában is kiemelt helyet kapott. A második helyezett a belvárosi Giandó Gelateria Italiana, amely a Budapest V. kerületében található Váci utcában várja a fagylaltkedvelőket. Az olasz vonalat képviselő fagyizó korábban is szerepelt a Street Kitchen ajánlásaiban.

A dobogó harmadik fokára a Sissi Kézműves Fagylaltozó került, amely a lista egyetlen balatoni helyezettje volt ebben a kategóriában. A balatonakarattyai fagyizó különösen büszke az eredményre: közösségi bejegyzésében úgy fogalmaztak, hogy harmadik helyezésük nagy elismerés számukra, hiszen a Street Kitchen Guide az egyik legismertebb és legnagyobb elérésű hazai gasztronómiai ajánló.

Fagyizók – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:

  1. Mikrokosmos – Budapest
  2. Giandó Gelateria Italiana – Budapest
  3. Sissi Fagyizó

Édes street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai

Az édes street food kategóriában is megszületett a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatása: a szerkesztők ezúttal a különleges desszerteket, kézműves édességeket és újragondolt klasszikusokat kínáló helyek közül választották ki a dobogósokat.

Az első helyet a budapesti Cheesecake by Cookie Beacon szerezte meg. A hely főként sajttortáiról ismert, amelyek között különleges ízekkel és látványos desszertekkel várják az édesszájúakat. A Street Kitchen korábbi bemutatója szerint a hely egyik különlegessége a krémes belsejű, sült sajttorta-vonal. A második helyen a budapesti Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House végzett. A belvárosi rétesező közel húsz éve készít kézzel nyújtott réteseket, a hagyományos ízek mellett többféle édes változattal is várja a vendégeket.

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A dobogó harmadik fokára a miskolci Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc került. A palacsintázó különlegessége, hogy az édes változatok mellett sós palacsintakreációkat is kínál, így a klasszikus desszertből teljes értékű étkezés is lehet.

Édes street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:

  1. Cheesecake By Cookie Beacon – Budapest
  2. Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House – Budapest
  3. Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc – Miskolc

Street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai

A street food kategóriában is főként budapesti helyek kerültek a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatásának élmezőnyébe, de vidéki szereplő is felkerült a dobogóra. Az első helyet a Matteo's Italian Classics szerezte meg, amely olasz ihletésű street food fogásaival került a lista élére. A második helyen a Berek Gyros végzett, amely a klasszikus gyrosételeket kínáló helyek között szerzett elismerést.

A dobogó harmadik fokára a Dödölléző került, amely a hagyományos magyar ízeket gondolja újra street food formában. A hely különlegessége a dödölle, amely egy egyszerű, régi magyar ételből lett modern, gyorsan fogyasztható fogás.

Street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:

  1. Matteo's Italian Classics – Budapest
  2. Berek Gyros – Budapest
  3. Dödölléző – Budapest
Címlapkép: Getty Images
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