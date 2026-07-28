Új iszaplerakó kialakítását tervezi Keszthely a part menti kotrás előkészítéséhez.
Kihirdették a nyár gasztrokedvenceit: ezekért a fagyikért és street foodokért érdemes útra kelni Magyarországon
Megérkezett a Street Kitchen Guide 2026/2027 újabb rangsora: ezúttal a fagyizók, az édes street food helyek és a street food kategória legjobbjait választották ki. A listán budapesti gasztrohelyek mellett miskolci kedvenc is helyet kapott – mutatjuk, hol érdemes keresni a díjazott finomságokat.
A Street Kitchen Guide évről évre olyan vendéglátóhelyeket gyűjt össze, amelyek a szerkesztőség értékelése szerint kiemelkedő élményt kínálnak. A 2026/2027-es kiadásban több kategóriában is bemutatják a legjobbnak ítélt helyeket, ezúttal pedig a nyári kedvencek kerültek fókuszba: a fagylaltozók, az édes street food helyek és a gyors, kreatív ételeket kínáló street food kategória dobogósai.
A válogatásban így nemcsak a klasszikus nyári finomságok, hanem az újhullámos desszertek és az izgalmas street food fogások is. Mutatjuk is, mely helyek kerültek az élre az egyes kategóriákban.
Ezek lettek a Street Kitchen Guide szerint a legjobb fagyizók
A fagylaltozók kategóriájában a budapesti Mikrokosmos végzett az első helyen. A XI. kerületi Bartók Béla úton működő fagyizó a kézműves fagylaltokra épít, és a Street Kitchen Guide ajánlásában is kiemelt helyet kapott. A második helyezett a belvárosi Giandó Gelateria Italiana, amely a Budapest V. kerületében található Váci utcában várja a fagylaltkedvelőket. Az olasz vonalat képviselő fagyizó korábban is szerepelt a Street Kitchen ajánlásaiban.
A dobogó harmadik fokára a Sissi Kézműves Fagylaltozó került, amely a lista egyetlen balatoni helyezettje volt ebben a kategóriában. A balatonakarattyai fagyizó különösen büszke az eredményre: közösségi bejegyzésében úgy fogalmaztak, hogy harmadik helyezésük nagy elismerés számukra, hiszen a Street Kitchen Guide az egyik legismertebb és legnagyobb elérésű hazai gasztronómiai ajánló.
Fagyizók – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:
- Mikrokosmos – Budapest
- Giandó Gelateria Italiana – Budapest
- Sissi Fagyizó
Édes street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai
Az édes street food kategóriában is megszületett a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatása: a szerkesztők ezúttal a különleges desszerteket, kézműves édességeket és újragondolt klasszikusokat kínáló helyek közül választották ki a dobogósokat.
Az első helyet a budapesti Cheesecake by Cookie Beacon szerezte meg. A hely főként sajttortáiról ismert, amelyek között különleges ízekkel és látványos desszertekkel várják az édesszájúakat. A Street Kitchen korábbi bemutatója szerint a hely egyik különlegessége a krémes belsejű, sült sajttorta-vonal. A második helyen a budapesti Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House végzett. A belvárosi rétesező közel húsz éve készít kézzel nyújtott réteseket, a hagyományos ízek mellett többféle édes változattal is várja a vendégeket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A dobogó harmadik fokára a miskolci Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc került. A palacsintázó különlegessége, hogy az édes változatok mellett sós palacsintakreációkat is kínál, így a klasszikus desszertből teljes értékű étkezés is lehet.
Édes street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:
- Cheesecake By Cookie Beacon – Budapest
- Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House – Budapest
- Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc – Miskolc
Street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai
A street food kategóriában is főként budapesti helyek kerültek a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatásának élmezőnyébe, de vidéki szereplő is felkerült a dobogóra. Az első helyet a Matteo's Italian Classics szerezte meg, amely olasz ihletésű street food fogásaival került a lista élére. A második helyen a Berek Gyros végzett, amely a klasszikus gyrosételeket kínáló helyek között szerzett elismerést.
A dobogó harmadik fokára a Dödölléző került, amely a hagyományos magyar ízeket gondolja újra street food formában. A hely különlegessége a dödölle, amely egy egyszerű, régi magyar ételből lett modern, gyorsan fogyasztható fogás.
Street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:
- Matteo's Italian Classics – Budapest
- Berek Gyros – Budapest
- Dödölléző – Budapest
Retro hétvégét tart a MÁV a Balatonnnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén.
Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók
A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van
Igazán különleges vaddisznómalacokat rögzített egy vadkamera Zalában: az állatok fehér alapon fekete foltos bundája első pillantásra valóban szokatlan látványt nyújt.
Czika Balázs fotós a tó azon oldalát mutatta meg, amelyet a legtöbben soha nem látnak: a nádason túl a víz visszahúzódása egészen más arcát tárja...
Rejtélyes fertőzés terjed a Balatonban: tömegével fognak ilyen halakat a horgászok, de hazavinni már nem merik
A hazai kutatók szerint a háttérben a Balaton sajátos környezeti adottságai és a klímaváltozás miatt bekövetkező ökológiai változások is állhatnak.
Mutatjuk a tíz legjobb dunai szabadstrandot, de hozunk egy interaktív térképet is, amelyen az összes dunai szabadstrandot megtalálod.
Végveszélyben a Velencei-tó, drasztikus lépésre szánta el magát a kormány: itt a Tisza terve a megmentésére
A Tisza-kormány rövid távon mederkotrással, hosszú távon pedig a téli és tavaszi csapadék megtartásával, valamint egy új, tizenkét pontos intézkedési tervvel mentené meg a végveszélybe...
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
Megnéztük, hogyan élnek Krisna-völgyben. Meglepő, mennyi pénzt lehetne megspórolni ezekkel a trükkökkel.
Dédanyáink titkos lekvárja, amiben tényleg megáll a kanál: Nemtudom szilvából készül, és a legjobb a máléhoz is
Van az az igazi házi szilvalekvár, amiben tényleg megáll a kanál. Aztán van, ahol kenyérre kenik, majd még tejföllel is megpakolják. De hogyan készült Szatmárban?
A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt korábban rejtőző csontok kerültek felszínre a Közép-Tisza vidékén. A sötét színű, robusztus ősmaradványokat egy biológus és természetfotós fedezte fel.
Lángokban áll a magyar település határa: kora reggel ütött be a baj, óriási erőkkel küzdenek a lánglovagok
A kora reggeli órákban hatalmas tűz ütött ki Szentistván határában, ahol több ezer bála gyulladt ki.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
Ha valaki inkább kihagyná a tömeget, és a lángosozás helyett egy türkizkék vizű tó partján sétálna, van néhány kevésbé kézenfekvő ötletünk.
A légi felvételeken is drámaian rajzolódik ki a probléma: a kiszáradt, elpusztult fákkal és aljnövényzettel teli területek a jövő erdőtüzeinek potenciális gócpontjai lehetnek.
Újra lecsapott a láthatatlan veszély: bezárták a strandokat, kitiltották a fürdőzőket a népszerű magyar tóból
Újra fürdési tilalmat rendeltek el a Szelidi-tó strandjain, miután a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat szerint a vízben az Enterococcus baktériumok mennyisége meghaladta az egészségügyi határértéket.
Most dőlhet el, mennyi dió marad őszre: megjelent a hazai kertek rettegett kártevője - így védekezz!
Aki diófát nevel, mostanában jobban teszi, ha gyakrabban néz fel a lombkoronába. Megkezdődött ugyanis a dióburok-fúrólégy rajzása, és most dőlhet el, mennyi dió marad őszre.
Egyelőre még semmi sem biztos, de ha minden a tervek szerint alakul, több, egyenként mintegy 7 megawattos szélturbina jelenhet meg Sorkifalud külterületén.
Rendkívüli! Önvezető autók jelennek meg a magyar utakon: most jelentették be, hol találkozhatunk velük
Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két, önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű indul el, de nem emberi felügyelet nélkül közlekednek majd.
Lehúzza a rolót? Eladó Miskolc legendás szállodája: 41 szoba és konferenciaterem jár a milliárdos üzlethez + Videó
Nem mindennap kerül piacra egy több mint 130 éves, ma is működő szálloda, ráadásul Miskolc történelmi belvárosának kellős közepén.