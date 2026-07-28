Kihirdették a nyár gasztrokedvenceit: ezekért a fagyikért és street foodokért érdemes útra kelni Magyarországon

Megérkezett a Street Kitchen Guide 2026/2027 újabb rangsora: ezúttal a fagyizók, az édes street food helyek és a street food kategória legjobbjait választották ki. A listán budapesti gasztrohelyek mellett miskolci kedvenc is helyet kapott – mutatjuk, hol érdemes keresni a díjazott finomságokat.

A Street Kitchen Guide évről évre olyan vendéglátóhelyeket gyűjt össze, amelyek a szerkesztőség értékelése szerint kiemelkedő élményt kínálnak. A 2026/2027-es kiadásban több kategóriában is bemutatják a legjobbnak ítélt helyeket, ezúttal pedig a nyári kedvencek kerültek fókuszba: a fagylaltozók, az édes street food helyek és a gyors, kreatív ételeket kínáló street food kategória dobogósai.

A válogatásban így nemcsak a klasszikus nyári finomságok, hanem az újhullámos desszertek és az izgalmas street food fogások is. Mutatjuk is, mely helyek kerültek az élre az egyes kategóriákban.

Ezek lettek a Street Kitchen Guide szerint a legjobb fagyizók

A fagylaltozók kategóriájában a budapesti Mikrokosmos végzett az első helyen. A XI. kerületi Bartók Béla úton működő fagyizó a kézműves fagylaltokra épít, és a Street Kitchen Guide ajánlásában is kiemelt helyet kapott. A második helyezett a belvárosi Giandó Gelateria Italiana, amely a Budapest V. kerületében található Váci utcában várja a fagylaltkedvelőket. Az olasz vonalat képviselő fagyizó korábban is szerepelt a Street Kitchen ajánlásaiban.

A dobogó harmadik fokára a Sissi Kézműves Fagylaltozó került, amely a lista egyetlen balatoni helyezettje volt ebben a kategóriában. A balatonakarattyai fagyizó különösen büszke az eredményre: közösségi bejegyzésében úgy fogalmaztak, hogy harmadik helyezésük nagy elismerés számukra, hiszen a Street Kitchen Guide az egyik legismertebb és legnagyobb elérésű hazai gasztronómiai ajánló.

Fagyizók – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:

Mikrokosmos – Budapest Giandó Gelateria Italiana – Budapest Sissi Fagyizó

Édes street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai

Az édes street food kategóriában is megszületett a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatása: a szerkesztők ezúttal a különleges desszerteket, kézműves édességeket és újragondolt klasszikusokat kínáló helyek közül választották ki a dobogósokat.

Az első helyet a budapesti Cheesecake by Cookie Beacon szerezte meg. A hely főként sajttortáiról ismert, amelyek között különleges ízekkel és látványos desszertekkel várják az édesszájúakat. A Street Kitchen korábbi bemutatója szerint a hely egyik különlegessége a krémes belsejű, sült sajttorta-vonal. A második helyen a budapesti Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House végzett. A belvárosi rétesező közel húsz éve készít kézzel nyújtott réteseket, a hagyományos ízek mellett többféle édes változattal is várja a vendégeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A dobogó harmadik fokára a miskolci Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc került. A palacsintázó különlegessége, hogy az édes változatok mellett sós palacsintakreációkat is kínál, így a klasszikus desszertből teljes értékű étkezés is lehet.

Édes street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó:

Cheesecake By Cookie Beacon – Budapest Első Pesti Rétesház Étterem / Strudel House – Budapest Creppy PalacsintaHáz & Center Miskolc – Miskolc

Street food: ezek lettek a Street Kitchen Guide dobogósai

A street food kategóriában is főként budapesti helyek kerültek a Street Kitchen Guide 2026/2027-es válogatásának élmezőnyébe, de vidéki szereplő is felkerült a dobogóra. Az első helyet a Matteo's Italian Classics szerezte meg, amely olasz ihletésű street food fogásaival került a lista élére. A második helyen a Berek Gyros végzett, amely a klasszikus gyrosételeket kínáló helyek között szerzett elismerést.

A dobogó harmadik fokára a Dödölléző került, amely a hagyományos magyar ízeket gondolja újra street food formában. A hely különlegessége a dödölle, amely egy egyszerű, régi magyar ételből lett modern, gyorsan fogyasztható fogás.

Street food – Street Kitchen Guide 2026/2027 dobogó: