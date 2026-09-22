100 dollár alá zuhant az olaj, de újabb sokk fenyeget: bezárhatja német gyárait a Mercedes

Óvatos emelkedés jellemezte kedden a részvénypiacokat, az amerikai nyitás után a technológiai papírok teljesítettek jobban. A befektetői hangulatot az olajár csökkenése is támogatta, bár a Bank of America továbbra is jelentős drágulási kockázatra figyelmeztet. A vállalati hírek között a Delta Group várakozásainak visszavágása és a Mercedes németországi üzemeinek jövője került előtérbe.

Az amerikai tőzsdék keddi nyitását követően a Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,2 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal emelkedett. A technológiai részvények felülteljesítését az olajpiaci kínálati aggodalmak enyhülése is kísérte. A Brent jegyzése kora délután mintegy 1,6 százalékos eséssel hordónként 99 dollárra került, az amerikai WTI pedig már reggel 90 dollár alá süllyedt.

Európában a délelőtti kereskedésben kisebb pluszok alakultak ki. A német DAX 0,1 százalékkal, a francia CAC 0,3 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal állt feljebb. A BUX a reggeli esésből felkapaszkodva 0,2 százalékos emelkedést mutatott. A vezető magyar részvények közül ekkor az OTP, a Mol és a Magyar Telekom erősödött, míg a Richter gyengült.

Az egyedi papírok közül a Novo Nordisk Koppenhágában 1,8 százalékos mínuszban is járt, majd délre korrigált. A befektetők az e heti vállalati eseményen bemutatott fordulati terv konkrétumait hiányolták. A kedden gyengébb üzleti kilátásokat közlő Delta Group részvényeinek idei vesztesége 14,5 százalék volt.

A török piacon jelentős visszaesés előzte meg a vezető indexek átalakításáról szóló bejelentést. A BIST 100 az elmúlt egy hétben 4,5 százalékkal, egy hónap alatt pedig 8,6 százalékkal került lejjebb.

Enyhültek az olajpiaci félelmek, de súlyos kockázatok maradtak

Az olaj keddi áresését az amerikai–iráni diplomáciai egyeztetésekhez fűzött várakozások erősödése, valamint a szaúdi kelet–nyugati kőolajvezeték újraindításáról szóló hírek támogatták. A vezeték lehetővé teszi a Hormuzi-szoros megkerülését, a vörös-tengeri Janbu kikötőjéből pedig a várakozások szerint már kedden újrakezdődhetnek a szállítások.

A Bank of America ugyanakkor 83 dollárról 95 dollárra emelte a Brent év végi célárát. A bank szerint az alternatív útvonalak és a Hormuzi-szoroson kísérettel áthaladó szállítmányok csak részben pótolják a kieső mennyiséget. A sérült infrastruktúra és az iráni háború elhúzódásának veszélye miatt gyors normalizálódásra nem számítanak. Erről ma korábban a Pénzcentrumon is írtunk, itt ovlashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni A szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra így is tartós kockázatot jelentenek.

A bank becslése alapján a Hormuzi-szorost érintő kínálatkiesés a háború kezdetén napi mintegy 14 millió hordó volt, majd napi 4–8 millió hordóra mérséklődött. A helyzetet súlyosbítják a szaúdi energetikai létesítmények elleni húszi támadások is.

A stratégák 2027-re átlagosan 80 dollár körüli Brent-árat várnak, de hangsúlyozzák a készletek apadásából eredő kockázatokat. Ha az ellátási zavarok 2027 tavaszáig fennmaradnak, vagy az infrastrukturális károk súlyosbodnak, a legközelebbi szállítási határidőre szóló Brent-jegyzés jóval 150 dollár fölé is emelkedhet. Ilyen árszint már a kereslet kényszerű visszafogását válthatná ki.

Jelentősen visszavágta várakozásait a Delta Group

A Delta Group a korábban jelzett 30,6 milliárd forintos működési bevétel helyett 22–23 milliárd forintos csoportszintű árbevételre számít a 2025/2026-os üzleti évben. Ez 25–28 százalékkal marad el az előző előrejelzéstől, és a megelőző üzleti év 23,9 milliárd forintos bevételét sem érné el.

Az eredményességi kilátások is romlottak. Az EBITDA-marzsot a korábbi 4,9 százalékról 1,25–2 százalékra csökkentették. Az új bevételi sáv alapján ez hozzávetőleg 275–460 millió forintos EBITDA-t jelenthet.

A társaság a vállalati és állami beruházások visszaesésével, projektek elhalasztásával, valamint a gazdaságélénkítő programok késedelmes indulásával indokolta a módosítást. A költségcsökkentések részben ellensúlyozták az alacsonyabb bevétel hatását, így az EBITDA-marzs várhatóan pozitív marad. A végleges, könyvvizsgált adatokat tartalmazó éves jelentés közzététele október 8-án várható.

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Új növekedési területeket keres a Novo Nordisk

Az Ozempic és a Wegovy gyártója a hajhullás kezelésének piacára is beléphet. A Novo Nordisk a függőségek és a menopauza mellett ezen a területen is lehetőséget lát arra, hogy hasznosítsa hormonális készítmények fejlesztésében szerzett tapasztalatait.

A dán vállalat új növekedési forrásokat keres, miután az elhízás elleni gyógyszerek piacán elveszítette vezető pozícióját az Eli Lillyvel szemben. A közvetlen fogyasztói értékesítésre épülő üzletág bővítése mellett saját fejlesztésekkel és célzott felvásárlásokkal szélesítené kínálatát.

A hajhullás kezelése egyelőre lehetőség, nem első számú prioritás. Nem szerepel azon nyolc betegségterület között sem, ahol a vállalat az év végéig vagy 2027 elejéig a hatásosságot és biztonságosságot vizsgáló, második fázisú klinikai teszteket indítana. Egyes rövidebb fejlesztési idejű projektek ugyanakkor akár az évtized fordulójára piacra kerülhetnek.

Üzembezárásokat helyezett kilátásba a Mercedes

A Mercedes-Benz szerint németországi gyártása a magas bérköltségek miatt nemzetközi összehasonlításban nem versenyképes. Michael Schiebe gyártásért felelős vezető a hétfői sindelfingeni munkásgyűlésen arra figyelmeztetett, hogy megfelelő költségcsökkentés nélkül egy német összeszerelő üzem és egy hajtásláncgyár bezárása is szükségessé válhat.

A vállalat nem nevezte meg az érintett telephelyeket, és hangsúlyozta, hogy célja valamennyi németországi gyár megtartása. Ehhez azonban a termelékenység javítását és a költségek mérséklését tartja szükségesnek. Az autóipart egyszerre terheli a kínai versenytársak költségelőnye és az amerikai védővámok hatása, miközben Németországban tömeges tiltakozások zajlanak az elbocsátások ellen.

Nagyszabású indexátrendezés jön Törökországban

Az isztambuli tőzsde októbertől a BIST 100 összetevőinek több mint negyedét lecseréli, ami hat éve a legnagyobb átalakítás lesz. A változások a befektetési alapokat érintő szabályozói szigorítást követik.

Az új koncentrációs korlátok azt szabályozzák, mekkora súlyt képviselhet egy-egy befektetés az érintett alapokban. Emellett módosult a közkézhányad, vagyis a szabadon forgónak tekintett részvényállomány számítási módszere is.

A BIST 100-ból többek között a Destek Finans és a Katilimevim távozik, míg az Anadolu Grubu Holding és a TAB Gida visszakerül. A BIST 30-ban a Destek Finans helyét a TR Anadolu Metal veszi át. Ez különösen fontos, mert a harmincas index tagjaira nem vonatkoznak az új koncentrációs korlátok, így a kiesés további eladásokat kényszeríthet ki az alapokból. A piaci stabilitás helyreállítása érdekében a hatóság 131 befektetési alap felszámolását az Isbank és a Ziraat Bank felügyelete alá helyezte.