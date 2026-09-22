2026. szeptember 22. kedd Móric
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Naplemente a villamosvezetékek és épületek mögött Chennai városában, Indiában.
Tech

Rab Árpád: a jelenlegi kritikus helyzetben korlátozni kellene az energiafelhasználást

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 12:16

A mesterséges intelligencia terjedéséről egyre többet beszélünk, arról viszont jóval kevesebb szó esik, hogy mindez mekkora energiaigénnyel jár, és mi történik, ha az MI-rendszerek túlzottan függővé válnak az infrastruktúrától. Rab Árpád jövőkutató szerint éppen ezért nem feltétlenül magukat az algoritmusokat kellene elsőként korlátozni: a fizikai infrastruktúra és az energiafelhasználás szabályozása jóval kézzelfoghatóbb eszköz lehet. Szerinte akár az is elképzelhető, hogy bizonyos MI-feladatoknál tudatosan visszafogják a számítási kapacitást, vagy lassítják a válaszadást az energiafogyasztás mérséklése érdekében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mesterséges intelligencia rohamos terjedésével egyre gyakrabban kerül szóba, hogyan lehetne ellenőrizni az algoritmusokat, szabályozni a fejlesztéseket, illetve kordában tartani az MI jelentette kockázatokat. Rab Árpád jövőkutató szerint azonban van egy ennél jóval kézzelfoghatóbb eszköz is: az energiafelhasználás korlátozása. Úgy véli, a fizikai infrastruktúra szabályozása könnyebben ellenőrizhető, mint maguknak az algoritmusoknak az auditálása, miközben az MI működésének energiaigénye egyre fontosabb kérdéssé válik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rab Árpád legutóbbi Substack-bejegyzésében az MI körüli pánik kapcsán vetette fel ismét az energia oldaláról történő megközelítést. Szerinte miközben sok szó esik arról, hogy az algoritmusokat miként kellene ellenőrizni, az egyik legegyszerűbb szabályozási pont maga az infrastruktúra lehet.

Kapcsolódó cikkeink:

A jövőkutató szerint az energiafelhasználás korlátozása, vagyis a fizikai és infrastrukturális szűk keresztmetszetek szabályozása „sokkal kézzelfoghatóbb és ellenőrizhetőbb eszköz”, mint az algoritmusok auditálása. Többféle megoldást is elképzelhetőnek tart, például az adatközpontok hálózati csatlakozási kvótáit, energiahatékonysági limiteket, illetve a számítási kapacitás dinamikus korlátozását.

Nem az algoritmust kell feltétlenül lekapcsolni

Rab Árpád szerint az energiahatékonysági korlátok különösen érdekesek lehetnek, mivel ezeknél azt is vizsgálni lehet, hogy egy adott MI-megoldás mekkora társadalmi hasznot termel az általa felhasznált energiához képest.

A jövőkutató szerint technikailag ma már az is megoldható, hogy egy-egy rendszer számítási kapacitását mérjék és szükség esetén korlátozzák. Vagyis fizikai oldalról nézve nem feltétlenül az a probléma, hogy nincs meg a „kapcsoló”, amellyel az MI-rendszerek működése korlátozható. A valódi kérdés inkább az, hogy mikor és milyen áron lehetne ezt megtenni.

Rab Árpád egy szemléletes példát is hoz: ha egy mesterséges intelligencia irányítaná Magyarország kritikus infrastruktúráit, a közigazgatást és az ügyintézést, az állítása szerint a teljes magyarországi áramfogyasztás 1-2 százalékából is megoldható lenne. Egy ilyen rendszer tehát fizikailag lekapcsolható lenne, ugyanakkor minél több területen válik tőle függővé a társadalom, annál komolyabb következményei lennének egy ilyen leállásnak.

„Nem a fejlesztés sebessége a legfontosabb, hanem a függőség növekedése mértékének sebessége” – írja.

Már most is megjelentek az adatközpontokat érintő korlátozások

A felvetés azért is érdekes, mert az energiaellátás és az adatközpontok kapacitása már jelenleg is korlátot jelent az MI-ipar további bővülésében. A mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitás mögött ugyanis hatalmas adatközpontok, szerverek, hűtőrendszerek és elektromos hálózatok állnak.

Rab Árpád is erre a fizikai infrastruktúrára helyezné a hangsúlyt. Bejegyzésében példaként említi Írországot és Hollandiát, ahol már léteznek olyan megoldások, amelyek az adatközpontok hálózati csatlakozását korlátozzák.

A jövőkutató szerint ez azért lehet fontos irány, mert miközben egy algoritmus működésének vagy társadalmi hatásának ellenőrzése rendkívül összetett feladat, azt jóval egyszerűbb megmondani, hogy egy adott infrastruktúra mennyi energiát használhat fel, illetve mekkora terhelést jelenthet az elektromos hálózatra.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Akár lassítani is lehetne az MI-válaszokat

Rab Árpád ennél szokatlanabb megoldást is felvet: szerinte az energiafelhasználás csökkentésében szerepet kaphatna az úgynevezett eltolt idő alapú megközelítés is.

Ennek lényege, hogy nem minden MI-kérdésre kellene azonnal választ kapni. Egyes feladatoknál akár az is elegendő lehetne, ha a rendszer csak később, például 24 óra elteltével adna választ. Ez a felhasználó számára továbbra is gyorsnak tűnhet, miközben az MI-rendszerek számítási kapacitásának időbeli elosztása mérsékelhetné az energiaigényt.

A gondolat mögött az húzódik meg, hogy az MI-rendszerek energiafelhasználása nem pusztán technológiai kérdés. Az is számít, milyen gyors válaszokat várunk el, milyen feladatokat bízzunk gépekre, és mennyire válik nélkülözhetetlenné a technológia.

Nem az MI fejlesztése a legnagyobb kérdés

Rab Árpád szerint ezért nem önmagában az MI fejlődésének sebessége jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, hogy milyen gyorsan válunk függővé ezektől a rendszerektől. Minél több alapvető szolgáltatás, vállalati folyamat, közigazgatási feladat vagy kritikus infrastruktúra kerül MI-alapú rendszerekre, annál nehezebb lesz egy esetleges energiahiány vagy tudatos kapacitáskorlátozás esetén egyszerűen leállítani őket.

A jövőkutató szerint a fizikai korlátozás addig hatékony, amíg az emberi rendszerek képesek megfelelően működni a technológia nélkül is.

Ez az energia szempontjából is fontos kérdést vet fel: nemcsak azt kell vizsgálni, hogy mennyi energiát fogyaszt az MI, hanem azt is, hogy mennyi olyan tevékenységet építünk rá, amelyet később már nem tudunk nélküle elvégezni.

A mesterséges intelligencia energiaigénye így a jövőben nem pusztán környezetvédelmi vagy energetikai kérdés lehet, hanem az infrastruktúra, a gazdaság és a társadalmi működés egyik meghatározó biztonsági kérdése is.

Rab Árpád szerint ezért érdemes már most kialakítani azokat a fizikai és energetikai korlátokat, amelyekkel szükség esetén beavatkozhatunk. A kérdés szerinte nem az, hogy létezik-e a „dugó”, amelyet ki lehet húzni, hanem az, hogy mire eljutunk odáig, mennyire leszünk képesek működni nélküle.
Címlapkép: Getty Images
#tech #energia #szabályozás #jövő #energiahatékonyság #technológia #infrastruktúra #energiafogyasztás #mesterséges intelligencia #ai #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:29
14:22
14:21
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
3 hete
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
2 hónapja
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
4
1 hónapja
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
5
1 hónapja
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 14:43
Új agresszív betegség tarol, senki sem volt erre felkészülve: azonnali oltási programot indítottak ellene
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 14:14
Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 14:34
Mi történik a boltokban? Szinte megőrülnek ezért az élelmiszerért a magyarok