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Robbanás Tiszaújvárosban: kemény bírságot kapott a Mol a halálos baleset után
Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és 38 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében idén tavasszal történt halálos robbanás ügyében. A lezárult vizsgálat szerint a létesítmény nem rendelkezett a veszélyhelyzetek időben történő felismeréséhez és elhárításához szükséges megfelelő berendezésekkel.
A tragédia még május 22-én történt a vállalat Olefin–1 üzemegységében. A részleget április végén karbantartás miatt leállították, a technológiai berendezéseket leürítették, a rendszert pedig a robbanásveszély megszüntetése érdekében nitrogénnel öblítették át. A baleset napján a dolgozók éppen elkezdték az üzem újraindítását, amikor az egyik vezetéken jegesedést vettek észre. A robbanás akkor következett be, amikor a kezelőszemélyzet a helyszínen ellenőrizte a hibát. A detonációban egy munkavállaló életét vesztette, többen pedig megsérültek - írja a boon.hu.
A munkavédelmi hatóság közvetlenül a baleset után megkezdte az eset kivizsgálását, az eljárás pedig augusztus végén zárult le. A szakemberek megállapították, hogy a robbanással érintett üzemrészeken hiányoztak azok a biztonsági berendezések, amelyek képesek lettek volna időben jelezni a veszélyes technológiai állapotokat, vagy szükség esetén biztonságosan megszakítani a folyamatokat. Mindez kritikus mulasztásnak számít egy olyan létesítményben, ahol zárt csőrendszerekben, extrém hőmérsékleti és nyomásviszonyok között dolgoznak fel műanyagipari szénhidrogéneket.
A feltárt szabálytalanságok miatt kiszabott 38 millió forintos bírság mellett a hatóság több azonnali intézkedésre is kötelezte a Mol Petrolkémia Zrt.-t. A vállalatnak teljes körűen felül kell vizsgálnia az üzem technológiai és biztonsági rendszereit, ki kell egészítenie a kockázatértékelést, valamint gondoskodnia kell a vezetékek és szerelvények szigorú, ütemezett karbantartásáról. Előírták továbbá a munkavállalók megfelelő tájékoztatását, valamint a munkabalesetek alaposabb kivizsgálását és dokumentálását is.
A baleset körülményeinek tisztázására a Mol saját vizsgálóbizottságot állított fel, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást az ügyben.
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Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
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