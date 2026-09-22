Most közölte a meteorológia: brutális széllökésekkel és zivatarokkal csap le a kora őszi fordulat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Változékony, kora őszi időjárásra számíthatunk ma. A többórás napsütést elszórt záporok és keleten zivatarok szakíthatják meg, miközben az ország jelentős részén megerősödik, helyenként pedig viharossá fokozódik a szél. A nappali csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A felhőátvonulások ellenére az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb eső bárhol előfordulhat, zivatarok kialakulására azonban elsősorban az északkeleti és keleti tájakon kell számítani. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az időjárást élénk légmozgás kíséri, az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen megerősödik, néhol viharos széllökésekre is készülni kell. Késő estére jelentősen felfrissül a levegő, a hőmérséklet 6 és 14 fok közé hűl le - írja a met.hu.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK