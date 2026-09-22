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Most közölte a meteorológia: brutális széllökésekkel és zivatarokkal csap le a kora őszi fordulat
Utazás

Most közölte a meteorológia: brutális széllökésekkel és zivatarokkal csap le a kora őszi fordulat

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 07:04

Változékony, kora őszi időjárásra számíthatunk ma. A többórás napsütést elszórt záporok és keleten zivatarok szakíthatják meg, miközben az ország jelentős részén megerősödik, helyenként pedig viharossá fokozódik a szél. A nappali csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.

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A felhőátvonulások ellenére az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep. Kisebb eső bárhol előfordulhat, zivatarok kialakulására azonban elsősorban az északkeleti és keleti tájakon kell számítani.

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Az időjárást élénk légmozgás kíséri, az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen megerősödik, néhol viharos széllökésekre is készülni kell. Késő estére jelentősen felfrissül a levegő, a hőmérséklet 6 és 14 fok közé hűl le - írja a met.hu. 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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