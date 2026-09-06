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Már csak pár napig tart a 34 fokos kánikula: ekkor csap le a kíméletlen hidegfront
Még néhány napig kitart a nyárias meleg, a hőmérséklet akár a 34 fokot is elérheti, szerdán azonban markáns időjárás-változás érkezik. A Dunántúlon záporok, zivatarok és lehűlés vetnek véget a szeptemberi kánikulának, miközben keleten egyelőre marad a hőség.
A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap többnyire derült, napos és csapadékmentes időre számíthatunk. Bár az északkeleti és délnyugati tájakon időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet, eső nem várható. Az északnyugati, északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő, éjszaka pedig 8 és 15 fok közötti minimumokat mérhetünk.
A hét első két napján zavartalanul folytatódik a strandidő. Hétfőn és kedden országszerte sok lesz a napsütés, csapadéknak nyoma sem lesz. A hőmérséklet folyamatosan emelkedik, így míg hétfőn az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülő déli szél mellett még csak fokozatosan melegszik a levegő, kedden már 28 és 34 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani.
A szeptemberi nyár szerda délután törik meg. A Dunántúlra felhősödés, valamint záporok és zivatarok kíséretében megérkezik a hidegfront, a szél pedig északnyugatira fordulva megerősödik. Az időjárás ezen a napon mutatja majd a legélesebb kontrasztot, ugyanis míg az Északnyugat-Dunántúlon már csak 24-29 fokot mérhetnek, addig az ország keleti felén még 30-36 fokos hőség várható. Estétől a csapadékzóna a középső megyéket is eléri.
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