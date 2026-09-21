Bekeményít az időjárás: több helyen is zivatarok csapnak le, mutatjuk, mi várható

Megkezdődött a záporok és zivatarok kialakulása az ország északkeleti részén, miután a légkörben minden feltétel adottá vált a konvektív csapadékképződéshez – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

Északkeleten már kialakultak az első záporok, sőt zivatar is megjelent – írta a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat szerint jelenleg minden fontos feltétel adott ahhoz, hogy a légkörben konvektív csapadék alakuljon ki. Ehhez három fő összetevő szükséges: megfelelő nedvesség, labilitás és valamilyen kényszer a légkörben.

A nedvességgel nincs probléma, az alsó három kilométeres légrétegben északkeleten jelenleg 60–70 százalék között alakul a relatív nedvességtartalom. Ez általában már elegendő a záporok és zivatarok kialakulásához. Emellett a keleti, északkeleti tájakon mérsékelt-közepes CAPE-értékek is rendelkezésre állnak, ami a légkör labilitását jelzi. Minél magasabb ez az érték, annál kedvezőbbek lehetnek a feltételek a zivatarok kialakulásához és erősödéséhez.

Az sem mellékes, hogy a térségben egy összeáramlási zóna is segíti a levegő emelkedését. Itt az északias és északnyugati szelek találkoznak, a levegő pedig emiatt felfelé kényszerül. A magasban ráadásul a környezetéhez képest hidegebb levegő is jelen van, ami további emelőhatást biztosít.

A HungaroMet szerint a három feltétel közül mindegyik fontos: ha valamelyik hiányzik, akkor jóval kisebb az esély záporok vagy zivatarok kialakulására az adott térségben. Északkeleten azonban most mindhárom adott, így már meg is érkeztek az első csapadékgócok.