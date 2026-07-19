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Így még nem láttad a magyarok kedvenc horvát üdülővárosát: ebbe a rejtett kincsébe lehet elmenekülni a tömeg elől
Dubrovnik évek óta Európa egyik legzsúfoltabb turisztikai célpontja, ám egy 2025 márciusában megnyitott zarándokútvonal most a középkori városfalakon túli, kevéssé ismert arcát tárja fel a látogatóknak. A Camino Dubrovnik–Medjugorje néven futó útvonal az óvárosi tömeg elől a horvát vidék csendjébe csábítja az utazókat - írja a BBC.
A hét szakaszból álló túraútvonal a dubrovniki Szent Jakab-templom elől indul, és 145 kilométeren át kanyarog északnyugat felé. A bosznia-hercegovinai határt átlépve végül Medjugorjéban, a Balkán egyik legfontosabb zarándokhelyén, szintén egy Szent Jakab-templomnál ér véget. A nyomvonal olyan évszázados kereskedelmi és zarándokösvényeket követ, amelyek egykor az Adria déli partvidékét kötötték össze Hercegovina eldugott belső területeivel.
A teljes útvonal bejárása mintegy hét napot vesz igénybe. Dubrovnik mellett érinti Mokosica városrészt, valamint Orasac, Slano, Ravno és Hutovo falvakat. A túra nagyjából 61 kilométeres szakasza Dubrovnik-Neretva megyében húzódik. A zarándokok középkori vízvezetékek, hagyományos vidéki ösvények és egykori vasútvonalak mentén haladnak, olyan tájakat fedezve fel, amelyeket a városba érkező turisták szinte sosem látnak.
Az ötlet három éve született meg a város "Respect the City" (Tiszteld a várost) kezdeményezésének részeként, amelynek célja a túlterhelt óváros tehermentesítése és a fenntartható turizmus előmozdítása. A probléma súlyát jól jelzi, hogy míg az 1980-as években még 4000–5000 ember élt a történelmi belvárosban, ma legfeljebb 700 lakosa van, mivel az ingatlanokat jórészt rövid távú lakáskiadásra használják. Az UNESCO már 2019-ben figyelmeztetett arra, hogy a rekordszámú látogató, a tengerjáró hajók és a turistabuszok miatt veszélybe került Dubrovnik világörökségi státusza.
Az első szakasz egy nyolckilométeres szakasza a Szent Jakab-templomtól a Srdj-hegy Strincsjera-fennsíkjáig vezet, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az Adriai-tengerre. Az útvonal részben a kevéssé ismert, 1438-ban épült mészkő vízvezeték mentén halad, amely egykor gravitációs rendszerrel, a mészkövön átszűrve juttatta a tiszta ivóvizet az óvárosba. Ez a mérnöki bravúr alapozta meg a történelmi város fejlődését.
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A meredekebb szakasz, a Krizsni put, azaz a Keresztút a Srdj-hegy 412 méter magas csúcsára visz fel. A hegyoldalban kanyargó egykori kereskedelmi és katonai út idővel vallási zarándokúttá alakult, ahol tizennégy bronztábla jelzi a stációkat. A csúcson magasodó Fort Imperial erődöt Napóleon serege építtette 1812-ben, de a helyszín a horvátok számára a függetlenségi háború miatt is kiemelt jelentőséggel bír. 1991 októberében, a jugoszláv néphadsereg támadásakor az itt található kommunikációs torony súlyos károkat szenvedett, ami napokra elvágta a várost a külvilágtól. Az erőd ma a horvát védelem jelképe, ahol egy MiG–21-es vadászgép is emléket állít Dubrovnik 1992-es sikeres védelmének.
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