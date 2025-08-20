2025. augusztus 20. szerda István
Mozdulni sem lehet: hömpölygő tömeg a Várban az augusztus 20-i ünnepen +fotók
Mozdulni sem lehet: hömpölygő tömeg a Várban az augusztus 20-i ünnepen +fotók

2025. augusztus 20. 16:58

Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.

A Mesterségek Ünnepe 2025-ben is betöltötte a Budai Vár polgárvárosi részét – a Dísz tértől a Tárnok utcáig, a Szentháromság tértől a Tóth Árpád sétányig. A Kárpát-medence legnagyobb népművészeti fesztiváljaként csaknem ezer magyar és külföldi kézműves mutatta be tudását, míg közel száz látványműhelyen keresztül a látogatók belekóstolhattak a hagyományos szakmák titkaiba.

Az idei, 39. alkalommal megrendezett esemény fókuszában a népi ékszerek és viseletek álltak – olyan mesterségek, amelyek nemcsak a külső szépséget, hanem a történeteket és értékeket is hordozzák magukban. Emellett divatbemutató, zenei és táncos előadások, valamint interaktív gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt.

Mesterségek ünnepe (35 kép)

Képek: Gosztola Judit
