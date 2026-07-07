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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 7.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 7.)

Pénzcentrum
2026. július 7. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 7.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.08: Erősen felhős lesz az ég, majd reggeltől, kora délelőttől észak felől határozottan csökken a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhatnak elő. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 26 és 31 fok között alakul.

2026.07.09: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de a gomolyfelhők időszakosan összeállhatnak. Zápor csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes részeken hűvösebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A frontok hazánktól északabbra vonulnak, így fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.07.06)

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