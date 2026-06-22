Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat

Tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak Budapest utcáira a kerékpárosok, meglepő lehet tehát az az adat, hogy a budapestiek fele soha nem ül bringára. A Magyar Kerékpárosklub elnöke a Pénzcentrumnak adott interjújában azt mondta: ennek szerinte a romló közlekedési morál, az autók számának folyamatos emelkedése, az ezzel párosuló veszélyérzet lehet a fő oka, de nem tagadja azt sem, hogy az infrastruktúrában is lenne még mit javítani. Kürti Gábor "Küküvel" beszélgettünk arról is, hogy mi hiányzik mindehhez, mennyire tud jelen lenni az MK Budapesten kívül, illetve arról is, hogy hol tart most Európa a kerékpározásban - és mekkora a mi lemaradásunk.

Pénzcentrum: Mielőtt rátérnénk a jelenlegi helyzetre, kezdjük egy kicsit a múlttal. Éveken át párhuzamosan létezett a Critical Mass és a Kerékpárosklub, sőt egy ideig még rivalizálásról is beszélhettünk. Honnan indult ez az egész mozgalom, és hogyan jutottatok el odáig, hogy végül a Critical Mass megszűnt, a Kerékpárosklub pedig az ország legfontosabb kerékpáros érdekképviseleti szervezetévé vált?

Kürti Gábor: A történet valójában azzal kezdődik, hogy a Critical Mass-t is mi szerveztük, csak akkor még nem létezett hivatalos szervezetként, hanem egy informális közösség volt. 2004-ben indult ez az egész, és nagyon hatékony mozgalomnak bizonyult. Rengeteg embert tudott megszólítani, de egy idő után rájöttünk arra, hogy bizonyos korlátokat nem tudunk áttörni egyszerűen azért, mert mindannyian dolgoztunk valahol. Nem úgy működött, hogy szólt valaki, hogy másnap tárgyalás lesz a fővárosnál vagy a főjegyzőnél, és mi azonnal ott tudtunk lenni. Nem volt mögöttünk intézmény, nem volt apparátus, és valljuk be, nem is nagyon vettek minket komolyan.

Ekkor született meg a Kerékpárosklub létrehozásának gondolata. Egy ideig működött a jó zsaru–rossz zsaru felállás: amikor demonstrálni kellett, akkor a Critical Mass jelent meg, amikor meg tárgyalni kellett, akkor a Kerékpárosklub ült le az asztalhoz. Ez működött egy ideig, de idővel rájöttünk, hogy hosszú távon nem lehet csak a felvonulásokból és a népszerűségből élni.

A felismerés az volt, hogy ha mindig csak tüntetünk, de nem érünk el eredményeket, akkor az egész mozgalom elveszíti az értelmét. Lehet, hogy szeretni fognak minket a bringások, de attól még nem épül több kerékpárút. Így fokozatosan a Kerékpárosklub lett a mozgalom fő szervezeti kerete, a Critical Mass pedig betöltötte a történelmi szerepét. Később ebből nőtt ki az I Bike Budapest is.

A közvélemény hajlamos úgy emlékezni a Critical Mass időszakára, mint egy látványos bringás fesztiválra, pedig valójában sok esetben komoly közlekedéspolitikai viták álltak mögötte. Melyek voltak azok az ügyek, amelyek miatt akkoriban a legerősebben kellett fellépnetek?

Sok ilyen volt. Többször demonstráltunk a Kiskörút ügyében, az Andrássy út miatt, a rakparton élőláncot szerveztünk, később a Bartók Béla út vagy a Nagykörút is ilyen ügy volt. Viszont fontos, hogy mi nem csak tiltakozni akartunk. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy a politikusokat nem kizárólag a nyomásgyakorlás motiválja. Sokkal inkább az, hogy sikerként tudjanak felmutatni egy fejlesztést.

Ezért vezettük be a Happy Mass nevű kezdeményezést: ha egy politikus vagy döntéshozó támogatta a kerékpáros fejlesztéseket és létrejött egy új kerékpársáv vagy kerékpárút, akkor nem támadtuk, hanem meghívtuk az átadásra. Szerintem ez nagyon fontos szemlélet volt, és sok ajtót meg is nyitott.

Az egyik leghevesebb vita az elmúlt években a nagykörúti kerékpársávok körül alakult ki. A támogatók szerint a projekt sikertörténet, a kritikusok szerint viszont továbbra is túl sok problémát okoz az autós közlekedésben. Mit mutatnak a számok?

A Nagykörúton egyértelműen sikeres volt a beavatkozás. Mielőtt kialakították a kerékpársávokat, napi 800-1000 kerékpáros haladt át ezen a tengelyen. Ma ugyanez a szám napi 5-6 ezer. Ez óriási növekedés. A probléma viszont az, hogy sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy Budapesten összességében is robbanásszerűen nőtt a kerékpározás. Ez nem teljesen igaz. A Nagykörúton valóban többen bringáznak, de a város egészében továbbra sincs összefüggő hálózat.

Ha valaki Zuglóból vagy Külső-Ferencvárosból indul, még mindig könnyen találkozik olyan szakaszokkal, ahol megszakad az infrastruktúra. Ezért mondjuk mindig azt, hogy nem egy-egy látványos projektre van szükség, hanem hálózatban kell gondolkodni.

A Kerékpárosklub megbízásából készült kutatás szerint a magyar felnőttek ötöde naponta, további több mint harmaduk pedig hetente kerékpározik. Ugyanakkor a válaszadók jelentős része azt mondta, megfelelő infrastruktúra és nagyobb biztonság mellett még gyakrabban ülne biciklire. Ezek alapján kerékpáros nemzetnek számítunk?

Ez attól függ, honnan nézzük. Ha az Alföldet, a Kisalföldet vagy több kisebb várost vizsgálunk, akkor egyértelműen igen. Magyarország bizonyos térségekben kifejezetten erős kerékpáros ország európai összehasonlításban is. Ha viszont a nagyvárosokat nézzük, különösen Budapestet, akkor már egészen más a kép.

Budapest jelenleg körülbelül 11 százalékos kerékpáros aránynál tart. Ez nem rossz, de messze van attól, amit a város adottságai lehetővé tennének. A főváros gyakorlatilag ziccerhelyzetben van: a domborzati viszonyok, a távolságok és a sűrűség is alkalmas lenne arra, hogy sokkal többen kerékpározzanak.

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke

Budapest vezetése rendszeresen hangsúlyozza, hogy támogatja a kerékpáros közlekedést, te viszont most azt mondod, hogy a fejlődés lassú. Mi hiányzik?

A pénz. A nyilatkozatok szintjén nagyon sok támogatást kap a kerékpározás, és vannak fontos projektek is. De amikor megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a fővárosi közlekedési költségvetésből arányaiban rendkívül kevés jut kerékpáros fejlesztésekre.

A közlekedésre évente nagyjából 200 milliárd forint jut Budapesten, ehhez képest a kerékpáros projektek sokszor néhány tíz- vagy százmilliós tételek.

Ha csak a jelenlegi kerékpáros részarány arányában költenének erre, már akkor is sokszoros forrás állna rendelkezésre. Én nem a szándékot vitatom, inkább azt mondom, hogy a szavak és a költések között még mindig túl nagy a különbség.

A kutatásaitokból az derül ki, hogy a magyarok jelentős része szívesen kerékpározna többet, mégsem teszi. Mi az a pont, ahol a szándék és a valóság elválik egymástól? Mi az első számú akadály?

Egyértelműen a forgalomtól való félelem, ez gyakorlatilag minden kutatásunkból, a kérdésekre adott válaszokból ugyanúgy látható. Minél nagyobb egy településen az autóforgalom, és minél kevésbé érzik magukat védettnek a kerékpárosok, annál kevesebben vágnak bele a mindennapi bringázásba.

Amikor azt kérdezzük az emberektől, hogy szeretnek-e kerékpározni, vagy szívesen bicikliznének-e, nagyon magas számokat kapunk. Amikor azt kérdezzük, hogy ténylegesen közlekednek-e kerékpárral a hétköznapokban, akkor már jóval alacsonyabbakat.

Sokan hétvégén felülnek a bringára egy biztonságos kerékpárúton, eltekernek Szentendrére vagy a Balaton körül: a probléma akkor kezdődik, amikor hétfő reggel munkába kellene menniük, és az útvonalon van egy 500 méteres vagy egy kilométeres szakasz, ahol veszélyesnek érzik a közlekedést. Ilyenkor nagyon sokan inkább nem ülnek kerékpárra.

Közben viszont az autóforgalom is folyamatosan növekszik. Mennyire nehezíti ez a helyzetet?

Budapesten körülbelül 30 százalékkal nőtt az autók száma az elmúlt tíz évben; ezt úgy lehet érzékeltetni, hogy nagyjából egy Budapest és Bécs közötti kétszer kétsávos autópályányi autó jelent meg pluszban a forgalomban, ha egymás mögé állítanánk őket. Ebben a környezetben kellene egy kezdő kerékpárosnak magabiztosan közlekednie.

Én már nagyon régóta biciklizek, nekem ez természetes közeg. De aki most ülne fel először a kerékpárra, annak teljesen érthető módon ijesztő lehet. És amíg ezt az érzést nem tudjuk csökkenteni, addig nem lesz tömeges növekedés.

Ha a forgalomtól való félelmet kivesszük a képletből, mi a következő legfontosabb ok, ami visszatartja az embereket?

Meglepő módon a kerékpárlopástól való félelem. Nagyon sokan attól tartanak, hogy hiába vesznek kerékpárt, hiába járnának vele dolgozni, egyszerűen nem tudják biztonságban hagyni. Pedig ma már viszonylag egyszerű szabályokkal jelentősen csökkenthető a kockázat.

Mondj párat!

Az első és legfontosabb alapszabály, hogy "Olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tiéd marad!". Ez talán a legegyszerűbb tanács. Az emberek többsége napi néhány kilométert közlekedik, például egy átlagos ingázó nagyjából 4-5 kilométert tesz meg. Erre nem feltétlenül kell egy rendkívül drága kerékpárt vásárolni. A második szabály, hogy a lakatot megfelelően kell használni: nem az első kereket kell odakötni valamihez, mert akkor a kerék marad ott, a bicikli pedig eltűnik.

A harmadik pedig az, hogy mindig olyan helyen kell hagyni a kerékpárt, ahol emberek látják. A közösségi kontroll sokkal fontosabb, mint azt sokan gondolják. Sokan eldugják a bringát egy félreeső helyre, mert azt hiszik, ott biztonságban lesz, pedig pont ott tudják a "legnyugodtabban" ellopni. Ha valaki figyel ezekre az alapelvekre, máris sokkal kisebb a kockázat.

Az elmúlt években jelentős európai uniós érkeztek kerékpáros fejlesztésekre. Ennek ellenére gyakran hallani a bringásoktól, hogy a hálózat minősége és használhatósága elmarad a nyugat-európai szinttől. Egyetértesz ezzel?

Igen, de hozzátenném, hogy szerintem továbbra sem költünk eleget kerékpáros infrastruktúrára. Nagyon nagy lemaradásunk van, ezért nem elég lassan fejleszteni. Sokkal gyorsabb ütemre lenne szükség.

Elég megnézni a Balaton körüli kerékpárutat: az ország egyik legfontosabb kerékpáros útvonaláról beszélünk, mégis hosszú éveken át voltak olyan szakaszai, amelyek kifejezetten balesetveszélyes állapotban voltak.

Gyökerek nyomták fel a burkolatot, megsüllyedt az út, volt, ahol gyakorlatilag szétesett az egész szerkezet. Most sikerült több helyen felújításokat elérni, de még mindig rengeteg a teendő. És ugyanez igaz Budapestre is. Ott van például a Rákos-patak menti kerékpárút: gy rendkívül fontos projekt lehetne, mégis évek óta húzódik. Vagy ott van az EuroVelo 6 budapesti szakasza, amelynek fejlesztéséről szintén régóta beszélünk, mégsem halad olyan tempóban, ahogy kellene. Az a tapasztalatom, hogy tervek gyakran vannak. A pénz viszont sokszor hiányzik a megvalósításhoz.

Az új KRESZ-ről most már évek óta folyik a vita, és az MK végig részt vett az egyeztetésekben. Milyen volt ez a folyamat belülről?

Meglepően alapos. Én korábban még nem láttam ilyen mértékű társadalmi egyeztetést Magyarországon közlekedési ügyben. A folyamat során rengeteg szervezet vett részt a munkában: nemcsak kerékpárosok, hanem gyalogosok, közlekedési szakemberek, közösségi közlekedési szereplők, oktatási szakemberek is.

Tényleg azt láttuk, hogy minden javaslatot lejegyeznek, minden ötletet megvizsgálnak. A probléma nem az egyeztetéssel volt, hanem azzal, hogy a folyamat újra és újra lelassult, majd elakadt.

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Volt olyan elem a tervezetben, amelyet kifejezetten problémásnak tartottatok?

Több is. Az egyik ilyen az volt, hogy bizonyos esetekben megengednék az autóknak, hogy a kerékpársávban álljanak meg utascsere céljából. Papíron ez egy perc, a valóságban Magyarországon az egy perc gyakran nem egy perc. Egy ilyen szabályt nagyon nehéz betartatni, és könnyen oda vezethet, hogy a kerékpársávok használhatatlanná válnak. Emellett szintén vitát váltott ki a kötelező sisakviselés kérdése bizonyos helyzetekben.

Sokak számára furcsa lehet, hogy egy kerékpáros szervezet nem feltétlenül támogatja a kötelező sisakhasználatot. Miért?

Mert nemcsak azt kell vizsgálni, hogy egy intézkedés közvetlenül növeli-e a biztonságot, hanem azt is, milyen mellékhatásai vannak. Ha egy szabály következtében kevesebben ülnek kerékpárra, akkor lehet, hogy hosszú távon több egészségügyi kárt okozunk, mint amennyi hasznot nyerünk.

Erre több nemzetközi példa is van: Dániában például a sisakviselés népszerűsítése után azt tapasztalták, hogy bizonyos csoportokban csökkent a kerékpározók száma. Mi nem azt mondjuk, hogy a sisak rossz dolog. Én magam is sokszor hordok sisakot. Azt mondjuk, hogy egy ilyen szabály bevezetése előtt nagyon alapos kutatásokra van szükség. A legfontosabb cél nem az, hogy minél több védőfelszerelést adjunk az emberekre, hanem az, hogy olyan infrastruktúrát és olyan közlekedési környezetet teremtsünk, ahol eleve kisebb eséllyel történik baleset.

A kerékpározásról szóló vitákban gyakran úgy jelenik meg a kerékpár és a közösségi közlekedés, mintha egymás versenytársai lennének. Te viszont többször hangsúlyoztad, hogy a jövő valójában a kombinált közlekedésé. Mit jelent ez pontosan, és mennyire vagyunk ettől még távol Magyarországon?

Elég messze vagyunk tőle, de szerintem ez az egyik legfontosabb irány. Ha megnézzük azokat az országokat, amelyeket ma a kerékpáros közlekedés mintapéldáinak tartunk, például Hollandiát vagy Dániát, ott senki nem úgy gondolkodik, hogy vagy bicikli, vagy vonat, vagy busz. Ott ezek együtt működnek.

Tavaly Utrechtben jártunk tanulmányúton az Aktív Magyarország program keretében. Ott azt láttuk, hogy az emberek kerékpárral mennek ki az állomásra, felszállnak a vonatra, majd a célállomáson előveszik a másik biciklijüket - mert kettő van szinte mindenkinek! - és azzal teszik meg az utolsó egy-két kilométert.

Utrechtben található a világ egyik legnagyobb kerékpártárolója, több mint 13 ezer férőhellyel. Ez nem valami különleges látványosság, hanem a mindennapi közlekedés része.

Nálunk még mindig az az általános gondolkodás, hogy a biciklit fel kell rakni a vonatra, és együtt kell vele utazni. Ez bizonyos mértékig működik, de tömeges megoldásként nem fenntartható. Sokkal inkább arra kellene építeni, hogy biztonságos tárolók várják az embereket az állomásokon, és könnyű legyen az átszállás.

Ezek szerint nem elsősorban több kerékpárszállító vagonra lenne szükség?

Nem, legalábbis hosszú távon biztosan nem. Természetesen fontos, hogy lehessen biciklit vinni a vonaton, különösen turisztikai célokra. De a mindennapi közlekedés szempontjából nem ez a megoldás. A vasúttársaságok nem tudnak végtelen mennyiségű helyet biztosítani kerékpároknak. Egy bicikli nagyjából két utas helyét foglalja el. Egy bizonyos ponton túl ez már nem gazdaságos.

Sokkal jobb lenne, ha az emberek az állomásra kerékpárral érkeznének, ott biztonságosan le tudnák tenni a bringájukat, majd a célállomáson egy másik kerékpár vagy valamilyen mikromobilitási eszköz várná őket. Ez az a modell, ami Nyugat-Európában már működik, nálunk viszont még nagyon gyerekcipőben jár.

Mennyire nyitottak erre a közlekedési szolgáltatók? A MÁV-val vagy más szereplőkkel tudtok ebben együttműködni?

Alapvetően igen. A MÁV-val is sokszor tárgyaltunk ezekről a kérdésekről, és azt tapasztaltuk, hogy nyitottság van. A legnagyobb akadály itt is többnyire a forráshiány, pedig a vasúti rendszer egészéhez képest ezek nem óriási beruházások. Egy nagy pályafelújítás vagy járműbeszerzés költségéhez viszonyítva egy korszerű kerékpártároló kifejezetten olcsó fejlesztés. Én azt remélem, hogy a következő években ebbe az irányba fogunk elmozdulni, mert ebben nagyon nagy tartalékok vannak.

Az elmúlt években a rollerek megjelenése teljesen új helyzetet teremtett a városi közlekedésben, és mintha ugyanaz a vita zajlana körülöttük, mint korábban a kerékpárosokkal kapcsolatban. Te hogyan látod ezt?

Van ebben igazság. Emlékszem, amikor még rendszeresen tárgyaltunk a fővárossal, sokszor az volt a visszatérő téma, hogy mit kezdjünk a kerékpárosokkal. Ma ugyanezeket a mondatokat hallom a rolleresekről. Pedig szerintem alapvetően rossz megközelítés, amikor külön törzsekként gondolkodunk ezekről a közlekedési formákról.

Nincsenek rolleresek és biciklisek olyan értelemben, ahogy ezt sokan elképzelik. Vannak emberek, akik különböző eszközöket használnak attól függően, hogy mi a legpraktikusabb számukra.

Láttam például a saját szomszédomat, amint betette a rollerét az autóba: elment vele egy olyan helyre, ahol könnyű parkolni, és az utolsó kilométert rollerrel tette meg. Ez nem autós vagy rolleres közlekedés volt, hanem a kettő kombinációja. Szerintem egyre inkább ebbe az irányba haladunk.

A közbeszéd alapján sokszor úgy tűnik, hogy még mindig erős az autósok és a kerékpárosok közötti feszültség. Valóban létezik még ez az ellentét?

Sokkal kevésbé, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt. Amikor a kilencvenes években Budapesten elkezdtünk bringázni, akkor tényleg szinte minden kerékpáros ismert minden kerékpárost, annyira kevesen voltunk. Ma már teljesen más a helyzet: olyan sokan használják a kerékpárt valamilyen formában, hogy gyakorlatilag mindenki érintett. Vagy maga kerékpározik, vagy van olyan családtagja, kollégája, barátja, aki kerékpárral közlekedik. Ez önmagában csökkenti az ellenségeskedést.

Persze a kommentmezőkben még mindig lehet találkozni azzal az érveléssel, hogy „a biciklisek nem adóznak”, „csak feltartják a forgalmat”, vagy hogy „minek vannak ott”. De szerintem ezek már sokkal kevésbé meghatározó hangok, mint korábban. A valóság inkább az, hogy a legtöbben egyszerre többféle közlekedési módot használnak, és ez a határ egyre inkább elmosódik.

Beszéljünk egy kicsit magáról a Kerékpárosklubról is. Egy országos civil szervezet működtetése önmagában sem egyszerű feladat. Mekkora közösség áll ma mögöttetek?

Jelenleg körülbelül kétezer tagunk van. A működésünk alapja a közösségi finanszírozás a tagdíjakból, az egyszázalékos felajánlásokból és az adományokból tartjuk fenn a szervezet működését. A pályázati pénzek fontosak lehetnek egy-egy projekt esetében, de az alapműködést nem ezekből finanszírozzuk.

Magyarországon kétezer fizető tag egy civil szervezetnél egyáltalán nem kevés, de természetesen szeretnénk ennél sokkal többet. A kihívás az, hogy ma már rendkívül nagy a verseny az emberek figyelméért és támogatásáért. A civil szervezetek mellett a média is egyre erősebben jelen van az '1 százalékos' kampányokban, így sokkal nehezebb eljutni az emberekhez.

Gyakran hallani azt a kritikát, hogy a Kerékpárosklub elsősorban budapesti szervezet, miközben vidéken kevésbé látható a tevékenysége. Mit válaszolsz erre?

Részben értem ezt, de a helyzet ennél összetettebb. A Kerékpárosklub alapvetően alulról szerveződő mozgalomként működik. Mi nem úgy dolgozunk, hogy eldöntjük Budapesten, hogy holnap Nagykanizsán alapítunk egy helyi szervezetet.

Ez általában fordítva történik: valahol megszerveződnek helyben az emberek, létrejön egy aktív közösség, és mi ehhez tudunk szakmai segítséget adni. Tudunk mérnököt küldeni, tudunk tárgyalni, tudunk terveket véleményezni, tudunk médiatámogatást nyújtani. A legutóbbi ilyen példa Szombathely volt, ahol helyi kezdeményezésre alakult meg a területi szervezet. Budapesten nyilván erősebbek vagyunk, hiszen innen indult az egész mozgalom. De országos ügyekkel is foglalkozunk, ilyen például a KRESZ, az EuroVelo-hálózat vagy a Balaton körüli fejlesztések kérdése.

Zárásként tegyünk egy képzeletbeli utazást a jövőbe. Tegyük fel, hogy tíz év múlva ugyanitt ülünk és újra beszélgetünk: milyen Magyarországot szeretnél látni kerékpáros szemmel?

Én annak örülnék a legjobban, ha addigra nem kellene minden egyes kerékpársávért és minden egyes utcasarokért külön csatát vívni. Azt szeretném, hogy a kerékpáros szempontok természetes módon beépüljenek a közlekedési és építési szabályokba. Hogy amikor egy utat felújítanak vagy újat építenek, akkor ne külön harcolni kelljen azért, hogy biztonságos legyen a kerékpárosok számára, hanem ez magától értetődő legyen.

Ezek lassú folyamatok. Ha holnaptól minden tökéletesen működne, akkor is évtizedekig tartana, mire az egész ország úthálózatán végigérnének ezek a változások. De ha a szabályok, a tervezési elvek és a szemlélet megváltozik, akkor egyszer eljutunk oda, hogy a Kerékpárosklubnak már nem minden egyes projektért kell lobbiznia, hanem inkább szakmai partnerként és ellenőrző szereplőként tud működni.

Nem lepne meg, ha tíz év múlva még nem tartanánk ott, ahol ma Hollandia tart. De azt szeretném, ha már ugyanabba az irányba mennénk, és ez az irány egyértelmű lenne mindenki számára.

címlapkép és fotók: Gosztola Judit/Pénzcentrum