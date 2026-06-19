Végre itt van, tízezrek vártak rá Budapesten: jönnek az új Bubik, de még nem mindenkinek

Megkezdődött a budapesti közbringarendszer megújítása, amelynek keretében jelentősen nagyobb flottával, összesen 3300 új, részben elektromos rásegítésű kerékpárral bővül a hálózat.

A fejlesztés alapját a Bubi 2.0 korábbi sikere adja. A rendszer az elmúlt időszakban több mint 300 ezer egyedi felhasználót vonzott, ami a korábbi bázis háromszorosa, miközben a használati intenzitás megtízszereződött, és összesen mintegy 14 millió utazást generált. A mostani korszerűsítés célja, hogy ez a növekedési tendencia folytatódjon, és a kétszeresére bővülő járműparknak köszönhetően még kényelmesebbé váljon a fővárosi kerékpáros közlekedés - mindezt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere jelentette be közösségi oldalán.

Az új generációs járművek már megjelentek az utcákon, jelenleg azonban még zártkörű tesztidőszak zajlik. Ezt a folyamatot a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a partnereiksel, köztük a Magyar Kerékpárosklubbal közösen végzik, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján finomhangolják a rendszert.

A tesztelést követően, júliusban egy promóció keretében a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki a járműveket. Az ingyenes használat előzetes regisztrációhoz kötött, a részletekről és a pontos feltételekről pedig a BKK folyamatos tájékoztatást nyújt majd.

A próbahónapot követően a 3300 kerékpárból álló új flotta fokozatosan válik elérhetővé a nagyközönség számára. A járműpark 2500 hagyományos, mechanikus hajtású és 800 elektromos rásegítésű kerékpárból áll majd. Utóbbiak bevezetésével a nagyobb emelkedők is könnyebben leküzdhetők lesznek, ami jelentősen megkönnyíti a közlekedést a budai oldalon is.

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címlapkép: MTVA/Bizományosi, Róka László