Most érkezett: kényszerleszállást kellett végrehajtania egy gépnek Budapesten

Rosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas között közlekedő járata hétfő délelőtt.

Az AIRportal.hu beszámolója szerint a repülőgép személyzete Pozsony térségében döntött úgy, hogy Budapest felé fordul, majd megkezdte a süllyedést. A gép nem sokkal 10 óra után biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 31R futópályáján.

A leszállást követően a repülőgép a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a repülőtér sürgősségi egészségügyi szolgálata megkezdte a rosszul lett utas ellátását.