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Kilátás a Ryanair egyik repülőgépének kabinjából a berlini Brandenburgi repülőtéren, Németországban
Utazás

Most érkezett: kényszerleszállást kellett végrehajtania egy gépnek Budapesten

Pénzcentrum
2026. július 7. 10:21

Rosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas között közlekedő járata hétfő délelőtt.

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Az AIRportal.hu beszámolója szerint a repülőgép személyzete Pozsony térségében döntött úgy, hogy Budapest felé fordul, majd megkezdte a süllyedést. A gép nem sokkal 10 óra után biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 31R futópályáján.

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A leszállást követően a repülőgép a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a repülőtér sürgősségi egészségügyi szolgálata megkezdte a rosszul lett utas ellátását.
Címlapkép: Getty Images
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