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Gyönyörű rózsaszín bazsarózsa virágok a nyári kertben a napsütéses napon, virágos háttérrel
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Komoly fordulat az időjárásban: a hétfői viharok után erre kell készülnie mindenkinek

Pénzcentrum
2026. július 7. 07:03

A hétfői viharok után kedden már jóval nyugodtabb arcát mutatja az időjárás Magyarországon. Sok napsütés várható, a hőmérséklet ismét több helyen 30 fok közelébe vagy fölé emelkedik, miközben a szél többfelé élénk, időnként erős marad.

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A HungaroMet előrejelzése szerint kedden hajnalban változóan felhős lesz az ég, a minimum-hőmérséklet 12 és 18 Celsius-fok között alakul. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, elsősorban egy-egy gyenge zápor vagy zivatar formájában.

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Napközben az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani. A délutáni órákban főként az északkeleti és keleti határvidéken alakulhat ki néhol zápor vagy zivatar, az ország döntő részén azonban száraz idő ígérkezik.

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A nyugatias irányú szél nagy területen élénk lesz, több helyen erős széllökések is előfordulhatnak. Emiatt a hőérzet néhány fokkal alacsonyabb lehet a tényleges hőmérsékletnél, különösen a nyílt területeken és a vízpartokon.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius-fok között alakul, így a hét eleji lehűlés után ismét meleg nyári idő várható. A legmelegebb az Alföld déli és középső térségeiben lehet, míg a nyugati és északi országrészben néhány fokkal mérsékeltebb hőmérsékletre kell készülni.
Címlapkép: Getty Images
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