Készülhetnek az utazók: a kerozin ára miatt csődbe mehet több európai légitársaság

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint a globális légitársaságok nyeresége 2026-ban a felére eshet vissza, mivel az amerikai–iráni konfliktus miatt megugró olajárak drasztikusan megemelték az üzemanyagköltségeket. Az ágazatot sújtó válság ráadásul egyes európai légitársaságok csődjéhez is vezethet, közölte a CNBC.

Az IATA vasárnap közzétett jelentésében Willie Walsh, a szervezet leköszönő vezérigazgatója elmondta, hogy a február végén kirobbant amerikai–iráni konfliktus hatására az átlagos kerozinárak az előző évhez képest 70 százalékkal emelkedtek.

Ez idén összesen mintegy 100 milliárd dollárral növeli a légitársaságok üzemanyagszámláját. Az olajár márciusban hordónként 100 dollár fölé ugrott, a kerozin ára pedig egyetlen hónap alatt 103 százalékkal nőtt a szervezet adatai szerint. Június első hetében az üzemanyag ára éves összevetésben 62,4 százalékkal volt magasabb.

Mindezek eredményeként a szervezet arra számít, hogy a légitársaságok nettó nyeresége a 2025-ös 45 milliárd dollárról idén 23 milliárd dollárra csökken, a nettó profitmarzs pedig 4,2 százékról 2,0 százalékra zsugorodik. Walsh szerint a koronavírus-járvány után még nem teljesen talpra állt légitársaságok, valamint az Öböl-térségben működő szolgáltatók vannak a legnehezebb helyzetben.

Az amerikai légitársaságok márciusban 5,06 milliárd dollárt költöttek üzemanyagra, ami 56 százalékos növekedést jelent februárhoz képest, és 30 százalékos emelkedést az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva – derült ki az amerikai közlekedési minisztérium májusi adataiból. Az utasok egyelőre hajlandóak többet fizetni, az IATA felmérése szerint ugyanis 49 százalékuk tervez idén többet költeni utazásra, mint tavaly, 86 százalékuk pedig elfogadja, hogy a jegyárak követik az olajár mozgását.

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Az európai légitársaságokat is súlyosan érinti a helyzet. A brit EasyJet a március 31-ig tartó első félévében 552 millió font adózás előtti veszteséget jelentett, és csak márciusban 25 millió font többletköltséget volt kénytelen elkönyvelni az üzemanyag drágulása miatt. A Lufthansa idén 1,7 milliárd eurós plusz üzemanyagköltséggel számol. Az ír Ryanair kedvezőbb helyzetben van, hiszen a márciussal záruló üzleti évben az adózott eredménye 40 százalékkal, közel 2,3 milliárd euróra nőtt, a nyári üzemanyagszükségletének 80 százalékát pedig már korábban bebiztosította fedezeti ügyletekkel.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary áprilisban úgy nyilatkozott a CNBC-nek, hogy ha a kerozin ára tartósan hordónként 150 dollár közelében marad a nyári hónapokban, több európai légitársaság is csődbe mehet, ami szerinte középtávon éppen a Ryanairnek kedvezne.