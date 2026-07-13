Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat

Balatonalmádiban újra napirendre került a fizetős parkolás kérdése: a város egy átfogó felméréssel próbálja megérteni, hogyan lehet kezelni a nyári szezonban évről évre súlyosbodó parkolási káoszt. A Pénzcentrum megkereste a strandüzemeltetőt, hogy megtudjuk, milyen hatással lehet a strandok környékén megszűnő ingyenes parkolás, és milyen megoldásokat tartanak működőképesnek. A Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. részletes válaszokat küldött lapunknak.

Balatonalmádiban ismét előtérbe került a fizetős parkolás bevezetésének lehetősége - ahogy arról korábban beszámoltunk. Az önkormányzat kérdőívben méri fel a helyiek, üdülőtulajdonosok és turisták véleményét arról, hogy támogatnák‑e a díjköteles parkolást a főszezonban vagy akár egész évben. A város több frekventált területet is vizsgál, köztük a Wesselényi strand, a káptalanfüredi strand és a budatavai strand környékét.

A Pénzcentrum megkereste a strandüzemeltetőt, a Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t, hogy megtudjuk, milyen hatással lehet a változás a strandok működésére, és milyen parkolási modellben gondolkodnak.

A társaság ügyvezetője, Englóhner Edina válaszolt kérdéseinkre. Arra a kérdésre, hogy miként látják a mostani helyzetet, a strandüzemeltető azt válaszolta:

A nyári időszakban Balatonalmádi kiemelt turisztikai célpont, így különösen a strandok környezetében jelentős parkolási terhelés tapasztalható. A Wesselényi strand környékén a parkolóhelyek a főszezonban sok esetben már a délelőtti órákban megtelnek, ami nemcsak a strandvendégek, hanem a helyi lakosok és más városrészekbe érkezők számára is nehézséget jelent.

Hozzátette, egy átfogó parkolási koncepció készül, amely nemcsak a fizetős parkolás lehetőségét vizsgálja, hanem teljes körű forgalmi és gazdasági elemzést is tartalmaz. Arra a kérdésre, hogy milyen hatással lenne a strand működésére az ingyenes parkolás megszűnése, a válasz így szólt:

Jelenleg korai lenne egy végleges parkolási modell várható hatásairól nyilatkozni, hiszen a koncepció kidolgozása még folyamatban van.

A strandüzemeltető hangsúlyozta, a cél az, hogy a város továbbra is vonzó úti cél maradjon, és a parkolási rendszer ne jelentsen indokolatlan terhet a vendégek számára. A tervezés során a turizmus és a vendégélmény szempontjai is kiemelt szerepet kapnak.

A szakmai egyeztetéseken felmerült, hogy a parkolási rendszert érdemes lehet összehangolni a strandbelépőkkel és egy kedvezményrendszerrel:

Ennek célja éppen az, hogy a város vendégforgalma ne csökkenjen, miközben a parkolási problémák is kezelhetőbbé válnak.

A Pénzcentrum arra is rákérdezett, milyen parkolási modell szolgálná legjobban a város és a strand érdekeit. A válasz szerint:

Álláspontunk szerint olyan parkolási rendszer kialakítása indokolt, amely egyszerre szolgálja a helyi lakosok, az üdülőtulajdonosok, a strandvendégek és a városba érkező turisták érdekeit.

A társaság szerint nem önmagában a fizetős parkolás bevezetése a cél, hanem egy olyan adatokra épülő forgalomszabályozási rendszer kialakítása, amely javítja a parkolóhelyek kihasználását, csökkenti a túlterhelt területek forgalmát, és megfelelő kedvezményeket biztosít az érintetteknek.

A végleges javaslatot a forgalmi mérések, gazdasági számítások és lakossági vélemények alapján terjesztik majd a városvezetés elé. A döntést Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg.