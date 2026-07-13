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Lake Balaton on a cloudy day in Hungary.
Utazás

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ez teheti ma tönkre sokak napját Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 13. 07:16

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk ma, a csúcshőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul. Jelentős csapadék és fronthatás nem várható, ám a többfelé megélénkülő északi szél kellemetlenséget okozhat az arra érzékenyeknek.

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A HungaroMet előrejelzése szerint a napsütést időnként szétterülő gomolyfelhők zavarhatják meg, amelyek főként az ország keleti részén okozhatnak borongósabb időszakokat. Estére azonban a felhőzet feloszlik, és kiderül az ég.

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Számottevő csapadékra nem kell számítani, legfeljebb kezdetben délnyugaton, majd később északkeleten alakulhat ki egy-egy futó zápor. A hőmérséklet többnyire 27 és 33 fok között tetőzik, bár északkeleten néhány fokkal hűvösebb maradhat a levegő. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon pedig helyenként erős lökések is kísérhetik.

Az Időkép humánmeteorológiai jelentése alapján fronthatás nem terheli a szervezetet. A hajnali és kora reggeli órákban a hűvösebb vidékeken élők átmenetileg a kopásos eredetű ízületi panaszok erősödését tapasztalhatják. Napközben az élénk szél alapvetően frissítő hatású, a szélre érzékenyeknél viszont fejfájást és ingerlékenységet válthat ki.
Címlapkép: Getty Images
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