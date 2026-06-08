Óriási változás élesedik a Wizz Air járatain: évtizedek óta várnak erre a magyar utasok

Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detox-szal: amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internethozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak.

A Wizz Air a diszkont modellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi a flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től.

A jó minőségű fedélzeti internet szolgáltatás évek óta luxusnak számított és csak a prémium repülőjegyek mellé volt elérhető. Azzal, hogy a társaság bevezeti a Starlinket, megfordítja ezt a trendet: a diszkont áron utazók fogják kapni a legkorszerűbb szolgáltatást.

„A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek" – mondta Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója.

A szolgáltatáshoz szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a flottán, hogy az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak akár 10 kilométer magasságban is.

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Nagyon boldogok vagyunk, hogy elhozhatjuk a Starlink szolgáltatást a Wizz Air fedélzetére és ezzel több millió ember utazási élményét tehetjük még jobbá. Ezt a technológiát pontosan arra fejlesztettük ki, amire most használni fogják: a személyzet és az utasok zavartalan internetszolgáltatására utazómagasságon. Alig várjuk, hogy felszállástól leszállásig biztosíthassuk a nagy sebességű internet-hozzáférést a Wizz Air repülőgépein utazóknak.

– mondta Jason Fritch, a SpaceX Starlink vállalati értékesítési alelnöke.