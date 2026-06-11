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A Ryanair olaszországi fapados légitársaság Boeing 737-800 típusú utasszállító repülőgépének kabinbelsője.
Utazás

Trükkös árazás miatt vizsgálják a fapados óriást: felháborodtak a gyermekes családok a kötelező díj miatt

Pénzcentrum
2026. június 11. 16:44

Vizsgálatot indított a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság (CMA) a Ryanair ellen, mivel az ír fapados légitársaság külön díjat számít fel a szülőknek azért, hogy a gyermekeik mellett ülhessenek a repülőgépen. A Ryanair álvizsgálatnak minősítette az eljárást, és kitart amellett, hogy a gyakorlata teljes mértékben jogszerű.

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A CMA tájékoztatása szerint a Ryanair üzletszabályzata előírja, hogy a két és tizenegy év közötti gyermekek mellé a szülőknek kötelező helyet foglalniuk. Ezt a szolgáltatást a légitársaság kötelező családi ülőhelyként kezeli, amelynek díja jellemzően útonként nyolc font. A hatóság azt vizsgálja, hogy ez a gyakorlat sérti-e a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, különös tekintettel arra, hogy a légitársaság lényegében a gyermekbiztonsági előírásokból fakadó saját kötelezettségének teljesítéséért kér pénzt az utasoktól - számolt be a BBC.

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A hatóság kiemelte, hogy a brit piacon működő nagy légitársaságok közül egyedül a Ryanair alkalmazza ezt a díjszabást, miközben a többi szolgáltató ingyenesen ülteti egymás mellé a szülőket és a gyermekeket, vagy a foglalási folyamat során automatikusan egymás mellé osztja ki a helyeiket.

A Ryanair közleményében hangsúlyozta, hogy a gyermekkel utazó felnőttnek mindössze egyetlen helyjegydíjat kell kifizetnie, míg a mellette helyet foglaló, legfeljebb négy gyermek számára a helyfoglalás ugyanazon a foglaláson belül díjmentes. A légitársaság egyúttal politikai támadást is intézett a brit kormány ellen, mondván, hogy a vizsgálat csupán a fogyasztóvédelem látszatát hivatott kelteni, miközben a kabinet nem törölte el a repülőjegy-illetéket (Air Passenger Duty), amellyel valódi árcsökkentést lehetne elérni.

A versenyhatóság azt is górcső alá veszi, hogy a kötelező családi ülőhely díja az úgynevezett csepegtetett árazás (drip pricing) módszerével jelenik-e meg a foglalási folyamatban, vagyis a fogyasztó időben értesül-e a végső fizetendő összegről. Hayley Fletcher, a CMA fogyasztóvédelmi igazgatója rámutatott, hogy a rejtett költségek gyorsan megterhelhetik a nyaralásra spóroló családok költségvetését.

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A Which? fogyasztóvédelmi szervezet üdvözölte az eljárást. Rory Boland, a szervezet utazási rovatának szerkesztője emlékeztetett, hogy korábban már többször felhívták a figyelmet a Ryanair családokat érintő gyakorlatára, és felszólították a légitársaságot, hogy ne várja meg a vizsgálat lezárultát, hanem azonnal törölje el a vitatott díjat. A CMA új jogköreinek köszönhetően a fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő vállalkozásokat akár a globális éves árbevételük tíz százalékát elérő bírsággal is sújthatja.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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