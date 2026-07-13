Vitézy Dávid bejelentése: újabb reform jön - ilyen adatokat eddig még sosem tett közzé a vasúttársaság

Júliustól a GYSEV is havonta közzéteszi a járatok menetrendszerűségére, a vasúti pályák állapotára és az aktuális sebességkorlátozásokra vonatkozó adatokat. Ez a lépés Vitézy Dávidnak, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterének az átláthatóság növelését célzó törekvéseihez illeszkedik, miután a közelmúltban a MÁV utastájékoztatási rendszerét is rendezték.

A Vitézy Dávid kezdeményezésére bevezetett intézkedés jelentős előrelépést jelent, hiszen a vasúttársaság korábban még sosem hozott nyilvánosságra ilyen jellegű adatokat. Az újdonságot a miniszter a Facebookon jelentette be:

A rendszeres teljesítmény- és minőségi jelentések közzétételével az utasok mostantól pontos és összehasonlítható képet kaphatnak a vasúthálózat állapotáról. A minisztérium új vezetésének kifejezett célja a korábban leállított utastájékoztatási szolgáltatások teljes körű helyreállítása.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a MÁV-nál hatvan nap alatt sikerült orvosolni a korábbi hiányosságokat és az átláthatósági problémákat.

A tárca intézkedéseinek köszönhetően újra nyilvánosan elérhető a vonatok mozgását nyomon követő EMIG-rendszer, és ismét működik a valós idejű adatokat szolgáltató Vonatinfó, amely már a MÁV+ alkalmazásban is használható. Emellett a vasúttársaság honlapjára is visszakerültek a megszokott módszertan szerint készülő, részletes menetrendszerűségi mutatók.