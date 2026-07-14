Pénzügyeiről vallott a Cápák között milliárdos befektetője: „a mai napig Mini Cooperrel járok"

Rendhagyó és őszinte interjút adott Tóth Ildikó ingatlanbefektető, az RTL Cápák között című műsorának állandó szakértője. A milliárdos üzletasszony szakított a jólétet övező sztereotípiákkal: a fényűző életmód helyett a pénzügyi tudatosságra, a hitelmentes függetlenségre és a jólét valódi, egészségmegőrző értékére helyezte a hangsúlyt.

Tóth Ildikó a Neshama TV "Én és a pénz" című műsorában vallott arról, hogy a közvélekedés és a valóság között sokszor hatalmas szakadék tátong a gazdagok életvitelét illetően. Az üzletasszony kendőzetlen őszinteséggel beszél arról, hogy számára a jólét nem a hivalkodásról szól, sőt, kifejezetten kerüli a vagyoni státusz fitogtatását. Mint fogalmazott:

A gazdagság nem a tízmilliós luxustáskáknál kezdődik.

Ezt a szemléletét a mindennapokban is következetesen alkalmazza, hiszen a mai napig Mini Cooperrel közlekedik, és elutasítja a felesleges költekezést.

Üzleti filozófiájának központi eleme a prudens működés és a kockázatkerülés. A látványos, ámde ingatag lábakon álló terjeszkedés helyett a hosszú távon is kiszámítható építkezésben hisz, ahol a stabilitást a több évtizedes, lojális üzleti kapcsolatok biztosítják. Szerinte ez a fajta előrelátó gondolkodás anyagilag is kifizetődő, hiszen ahogy az interjúban kifejtette:

A hónap végén így biztosan én járok jól.

Ez a megfontoltság megjelenik a pénzhez való viszonyában is, különösen a hitelmentesség terén. Tóth Ildikó elvi kérdést csinál abból, hogy ne függjön banki forrásoktól, döntéseit kizárólag a józan közgazdasági logika alapján hozza.

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Ez a fajta fegyelmezettség korábban már bizonyított: 2007-ben, a gazdasági válság előszelét érezve ismerte fel az önerő nélküli devizahitelezés veszélyeit, és időben értékesítette a családi autókereskedelmi ágazatot, elkerülve a későbbi összeomlást.

A beszélgetés legszemélyesebb pontján a befektető arról vallott, hogy a pénz számára nem cél, hanem eszköz. Őszintén beszélt arról az időszakról, amikor 106 kilós testsúllyal küzdött, és saját forrásból finanszírozott egy gyomor-bypass műtétet.

Ezzel az esettel kívánta érzékeltetni a jólét valódi funkcióját: szerinte a gazdagság legfontosabb hozadéka az, hogy lehetőséget ad az egészség megőrzésére, és szükség esetén életmentő beavatkozásokat tesz elérhetővé. Tóth Ildikó számára a pénzügyi szabadság nem a fényűzést, hanem a biztonságot és a minőségi élethez való hozzáférést jelenti.