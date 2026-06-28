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Elképesztő rekordok dőltek meg szombaton a hőség miatt: mutatjuk, mi várható a továbbiakban

Pénzcentrum
2026. június 28. 07:33

Történelmi hőséget hozott a szombat: 32, illetve 91 éves rekordok dőltek meg Magyarországon. A forróság ráadásul tovább fokozódik, vasárnap is 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, miközben az orvosok és a hatóságok is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.

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Rekordhőséget hozott a szombat Magyarországon. A HungaroMet előzetes mérési adatai szerint egyaránt megdőlt a június 27-re vonatkozó országos és budapesti napi melegrekord. Az országos rekord Budakalászon született, ahol 40,0 Celsius-fokot mértek. Ezzel megdőlt az eddigi, 1994-ben Örkényben feljegyzett 37,5 fokos napi csúcs.

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A fővárosban Újpesten tetőzött a hőség, ahol 39,8 fokot regisztráltak. Ez jóval meghaladta az 1935-ben Budapest Országúton mért 36,5 fokos rekordot, amely 91 éven át számított a június 27-i legmagasabb budapesti hőmérsékletnek. A HungaroMet már szombat kora délután jelezte, hogy biztosan megdől a napi melegrekord, mivel a hőmérséklet több mérőállomáson is meghaladta a korábbi csúcsértéket. Az előzetes adatok alapján végül mind országos, mind fővárosi szinten új rekord született.

Folytatódik a hőség

Vasárnap sem lesz jobb a helyzet, ugyanis folytatódik a rendkívüli hőség. A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap is túlnyomóan napos idő várható, kevés gomolyfelhővel. A mai nap legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Vasárnap napközben 35 és 40 fok közötti csúcshőmérséklet várható.  A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Estefelé is többnyire 20 fok feletti hőmérséklet várható.

A vasárnapi időjárás a HungaroMet előrejelzése alapján.A vasárnapi időjárás a HungaroMet előrejelzése alapján.

A Pénzcentrum szombaton több cikkben is beszámolt arról, hogy a Kárpát-medence fölé húzódó hőkupola miatt történelmi hőség alakult ki. A jövő hét elején akár az országos abszolút melegrekord is veszélybe kerülhet, az Alföldön pedig 42 fok közeli hőmérséklet sem kizárt.

A hőség miatt a hatóságok és a közműszolgáltatók is több figyelmeztetést adtak ki. Az MVM arra kérte a lakosságot, hogy a legnagyobb esti terhelés idején lehetőség szerint ne egyszerre használják a nagy energiaigényű berendezéseket, Pest vármegye több településén pedig takarékos vízhasználatra szólították fel a lakosságot. Az egészségügyi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy a szabadtéri rendezvényeken különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a hőség elleni védekezés.

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Mire érdemes figyelnünk?

A tartós hőség elsősorban az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre jelent fokozott veszélyt. A nagy meleg vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat, szívproblémákat, rosszullétet, légzési nehézségeket és migrént is kiválthat, emellett növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát - jegyezte meg az Időkép

A kánikula miatt sokaknál jelentkezhet fáradtság, bágyadtság és koncentrációzavar, a gyulladásos eredetű panaszok pedig felerősödhetnek. A hosszabb ideig tartó napon tartózkodás könnyen napszúráshoz vagy akár hőgutához is vezethet.

Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, helyenként extrém erős lehet, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes gondoskodniuk a megfelelő fényvédelemről, valamint a rendszeres folyadékpótlásról.

Címlapkép: MTI/Katona Tibor
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