Elképesztő ajánlattal csábítják az embereket az alpesi paradicsomba: 10 millió forintot adnak annak, aki oda költözik

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A festői svájci hegyi falu, a Wallis kantonban található Albinen jelentős pénzügyi támogatással ösztönzi az új lakók betelepülését. A hosszú távú letelepedésért cserébe a felnőttek akár 25 000 svájci frankos, vagyis mintegy 10 millió forint, a gyermekek után pedig 10 000 frankos, azaz nagyjából 4 millió forintos támogatásban részesülhetnek - derül ki a swisscommunity.org oldaláról.
A svájci Albinen falu vezetése az elvándorlás megfékezése és a település elnéptelenedésének megakadályozása érdekében vezette be a lakhatási támogatást. Bár a pénzügyi juttatás mértéke rendkívül nagyvonalú, az elnyerése szigorú feltételekhez kötött.
A pályázóknak 45 év alattiaknak kell lenniük, emellett vállalniuk kell, hogy a faluban legalább 200 000 svájci frank, azaz körülbelül 214 000 dollár értékben vásárolnak, építenek vagy újítanak fel állandó lakóingatlant.
Elvárás továbbá, hogy legalább tíz évig életvitelszerűen a településen lakjanak. A támogatás feltétele az is, hogy a jelentkező svájci állampolgár legyen, vagy rendelkezzék az ingatlanvásárlásra jogosító, C típusú svájci letelepedési engedéllyel.
Albinen a Svájci-Alpokban, 1300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, közvetlenül a Rhone-völgy felett. A település a lélegzetelállító panorámájáról, tiszta levegőjéről és a rendkívül magas napsütéses órák számáról ismert.
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Mivel azonban egy eldugott alpesi faluról van szó, a helyi munkalehetőségek korlátozottak, a mindennapi élet pedig komoly alkalmazkodást igényel az olyan nyüzsgő svájci nagyvárosokhoz képest, mint Zürich vagy Genf.
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