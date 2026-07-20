Az ötlet három éve született meg a város "Respect the City" (Tiszteld a várost) kezdeményezésének részeként.
Kiadták a figyelmeztetést, itt csaphat le zivatar hétfőn: szép lassan visszatér a kánikula Magyarországra
Változatos időjárással indul a hét, a napsütést ugyanis helyenként záporok, zivatarok és erős szél szakítják meg. A hét közepén várható enyhe lehűlést követően a hétvégére jelentősen felmelegszik a levegő, így vasárnap akár a 34 fokot is elérheti a hőmérséklet.
A hétfő az ország nagy részén szinte zavartalan napsütéssel indul, azonban a déli és a nyugati tájakon megnövekszik a felhőzet, így ezeken a területeken záporokra és zivatarokra is készülni kell. Az északnyugati szél sokfelé élénk marad, helyenként pedig meg is erősödik - derült ki a HUNGAROMET előrejelzéséből.
A nappali csúcshőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, bár a nyugati határszélen ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Éjszaka többnyire kiderül az ég, csapadék nem várható, a levegő pedig 10 és 15 fok közé hűl le. Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt.
Kedden a déli és a délnyugati területeken tovább vastagszik a felhőzet, emiatt kevesebb napsütésre számíthatunk, és szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Később az északi országrészben is előfordulhat csapadék. Az északi, északnyugati szél továbbra is élénk, néhol erős marad, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
A hét közepén némileg visszaesik a hőmérséklet, ekkor a nappali maximumok 22 és 29 fok között mozognak majd. Péntektől aztán ismét a napsütésé lesz a főszerep, egyre kevesebb helyen kell csapadékra számítani, ami előrevetíti a hétvégi, erőteljesebb felmelegedést.
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