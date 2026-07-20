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Kiadták a figyelmeztetést, itt csaphat le zivatar hétfőn: szép lassan visszatér a kánikula Magyarországra

Pénzcentrum
2026. július 20. 07:32

Változatos időjárással indul a hét, a napsütést ugyanis helyenként záporok, zivatarok és erős szél szakítják meg. A hét közepén várható enyhe lehűlést követően a hétvégére jelentősen felmelegszik a levegő, így vasárnap akár a 34 fokot is elérheti a hőmérséklet.

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A hétfő az ország nagy részén szinte zavartalan napsütéssel indul, azonban a déli és a nyugati tájakon megnövekszik a felhőzet, így ezeken a területeken záporokra és zivatarokra is készülni kell. Az északnyugati szél sokfelé élénk marad, helyenként pedig meg is erősödik - derült ki a HUNGAROMET előrejelzéséből.

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A nappali csúcshőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, bár a nyugati határszélen ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Éjszaka többnyire kiderül az ég, csapadék nem várható, a levegő pedig 10 és 15 fok közé hűl le. Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt.

A hétfői riasztás-térkép. Forrás: HungaroMet.A hétfői riasztás-térkép. Forrás: HungaroMet.

Kedden a déli és a délnyugati területeken tovább vastagszik a felhőzet, emiatt kevesebb napsütésre számíthatunk, és szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Később az északi országrészben is előfordulhat csapadék. Az északi, északnyugati szél továbbra is élénk, néhol erős marad, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.

A hét közepén némileg visszaesik a hőmérséklet, ekkor a nappali maximumok 22 és 29 fok között mozognak majd. Péntektől aztán ismét a napsütésé lesz a főszerep, egyre kevesebb helyen kell csapadékra számítani, ami előrevetíti a hétvégi, erőteljesebb felmelegedést.
Címlapkép: Getty Images
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