A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki.
Itt a brutális fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, hamarosan jégeső tarolja le Magyarországot!
Szombat éjfélig figyelmeztetés van érvényben az ország egész területén a várható jégeső, a viharos széllökések és az intenzív csapadék miatt. Bár a hétvége első napján a zivatarok játsszák majd a főszerepet, vasárnapra visszatérhet a kánikula, és akár 34 fokos hőség is várható - írja a Hungaromet.
Szombat délelőtt elsősorban a nyugati és a keleti tájakon alakulhatnak ki zivatarok, majd délutántól és estétől délnyugaton, illetve az ország déli területein nő meg a viharok kialakulásának esélye.
A zivatarokat óránkénti 60-75 kilométeres szél, helyenként 20-30 milliméternyi intenzív csapadék és apró szemű jégeső is kísérheti. A napi középhőmérséklet a nyugati országrész kivételével 25 fok, az Alföldön pedig 27 fok felett alakul.
Éjszaka és vasárnap reggel az erőteljes gomolyfelhő-képződésből elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a viharok környezetében pedig erős széllökésekre is készülni kell. Hajnalra 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.
Vasárnap napközben alapvetően napos, gomolyfelhős időre van kilátás, de néhol még előfordulhat zápor vagy zivatar. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz kapcsolódva vastagabb felhőzet és újabb csapadékzóna éri el az országot, miközben a szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
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